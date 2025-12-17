Arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), ha otorgado en 2025 el título de palabra del año a arancel.

La elección se ha anunciado durante el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de FundéuRAE, institución dedicada a impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, un encuentro que ha presidido la reina Letizia.

El sustantivo arancel, usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones, ha estado en el centro de muchas conversaciones a lo largo del año debido a las negociaciones e imposiciones comerciales promovidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las otras once finalistas fueron apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo.

El patronato de la fundación, presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha destacado que la palabra arancel ha pasado de estar reservada a los especialistas y al ámbito técnico a estar presente en el día a día de cualquier persona.

Se trata de un término ya recogido en el Diccionario de autoridades de 1726 y habitual en las áreas de la economía y el derecho, especialmente, pero la actualidad informativa ha hecho que su uso se dispare.

Entre el resto de finalistas destacan las relacionadas con la energía y el medioambiente, como apagón, por el que sacudió la Península Ibérica en el mes de abril; macroincendio, por los graves incendios forestales del verano, o preparacionista, para referirse a esas personas que se preparan para una hipotética catástrofe.

Los conflictos internacionales y las manifestaciones sociales en diversos países hicieron que boicot -como el promovido contra Israel-, dron, generación Z, macrorredada y rearme estuvieran también entre las finalistas, junto a papa -en el año del cónclave que eligió a León XIV-, tierras raras y trumpismo.

Desde 2013 FundéuRAE elige una palabra del año de entre sus más de 250 recomendaciones lingüísticas anuales, en función de su interés lingüístico por su origen, formación o uso y por haber tenido un papel protagonista en el año de su elección.

Las anteriores ganadoras fueron dana (2024), polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021), confinamiento (2020), los emojis (2019), microplástico (2018), aporofobia (2017), populismo (2016), refugiado (2015), selfi (2014) y escrache (2013).

Este año el anuncio ha coincidido con la celebración del vigésimo aniversario de nacimiento de la Fundéu, que en 2020 cambió su denominación por la de FundéuRAE.

El germen de la Fundación fue el Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE, que puso en marcha en 1981 su entonces presidente, Luis María Ansón, y en el que un grupo de académicos de la RAE y filólogos se dedicaban a detectar y responder a dudas y errores surgidos en la redacción de las noticias.

La Fundéu como tal nació en 2005, bajo la presidencia de Álex Grijelmo, para adaptarse a los tiempos de internet y las redes sociales. Fue entonces cuando se abrió a los demás medios y a la sociedad en general y también desde entonces el director de la RAE pasó a presidir la Fundéu.

El actual patronato de la FundéuRAE está compuesto por su presidente, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado; su vicepresidente, el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; los académicos de la RAE Carme Riera (vicedirectora de la Academia), José María Merino y Soledad Puértolas; el académico nicaragüense y ganador del Premio Cervantes Sergio Ramírez, y el periodista y escritor Álex Grijelmo.