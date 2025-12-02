Cómo se puede entrar al Teatro Real para asistir al Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

Para muchas personas el 22 de diciembre es un día especial, es el día en que todos los que juegan a la Lotería de Navidad esperan que les sonría la suerte.

El sorteo se puede seguir en directo a través de la televisión o en plataformas de streaming a través de Internet, pero si quieres vivir el sorteo de primera mano también puedes acudir al Teatro Real en la ciudad de Madrid que es el lugar dónde se celebra el sorteo y asistir como público. Puede ser una experiencia única, el ambiente navideño y festivo es excepcional y más entre las butacas del Teatro Real dónde numerosas personas acuden incluso disfrazadas para atraer la buena fortuna.

Sin embargo, poder ver el sorteo en Teatro Real no es una tarea sencilla, aunque las entradas son gratuitas, el aforo es limitado, aunque la capacidad del teatro es para 1.746 personas, solo admiten unas 600 en el patio de butacas.

Lotería de Navidad 2020: Antena 3 Noticias entra en el Teatro Real en donde se celebra el sorteo | Antena 3 Noticias

Ante el espacio tan limitado son muchos los forofos de este sorteo los que acuden de madrugada para hacer cola y poder hacerse con hueco. Aunque el sorteo comienza a las 9 de la mañana, el Teatro Real abre sus puertas a las 08:00 y las butacas se van llenando por orden de llegada, solo se necesitaría el DNI, para poder acceder.

¿Por qué se celebra el sorteo en el Teatro Real?

Desde la propia página web del Teatro Real, explican que el sorteo no siempre se ha celebrado en este icónico espacio. Al principio el sorteo se celebraba en el Colegio de San Ildefonso, de ahí la tradición de que fueran los niños los encargados de cantar los números que van saliendo en los bombos, en 1963 se cambió el espacio a la sede de la Lotería Nacional, en la calle Guzmán el Bueno y finalmente en 2012, volvió a cambiar de ubicación por la actual, el Teatro Real de Madrid.

Una de las razones por las que se cambió la ubicación es por la capacidad del propio teatro de albergar más público para que pueda ver en vivo el sorteo.