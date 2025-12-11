Cómo identificar si un décimo de Lotería de Navidad es falso

Faltan pocos días para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y los estafadores, suelen aprovechar este sorteo para timar a los que buscan fortuna a través de la venta de décimos falsos.

Son fechas en la que los amigos de lo ajeno aprovechan para intentar engañar a la gente y no solo con la lotería, a la hora de hacer regalos o comprar algún producto hay que estar especialmente atento y asegurarnos de que no estamos ante un fraude.

En el caso de los décimos de Lotería de Navidad, al ser un trozo de papel impreso pueden hacernos caer con más facilidad, sin embargo hay formas de cerciorarnos de que estamos ante un décimo real y no uno falso.

En primer lugar, podrás estar tranquilo si adquieres tu décimo en una Administración de Lotería y Apuestas del Estado, sin embargo, es habitual poder comprar este tipo de Lotería desde el mes de julio en diferentes tipos de establecimientos, tiendas, bares o vendedores ambulantes, y es en estos caos dónde tienes que prestar más atención.

Decimo Lotería de Navidad | Loterías y Apuestas del Estado

Podrás notar que el papel en el que se imprimen los décimos es un material resistente y con durabilidad. La impresión no se desgasta, si sientes que el papel es demasiado delgado o de mala calidad puede que estemos ante una falsificación, no obstante, a veces, es difícil notar esta señal.

Por otro lado, debemos fijarnos también en la impresión, esta debe ser correcta y nítida, no debe haber errores de tipografía, y los elementos que componen el décimo, tanto número como logos deben estar alineados.

Otra de las claves más importantes es el número de serie del décimo y el nombre de la administración de lotería que selló ese número ya que es lo que le da autenticidad.

Los décimos suelen también llevar sus propias medidas de seguridad para evitar falsificaciones, como los billetes de dinero. Puedes encontrar una marca de agua y un holograma característico de estos décimos. Si al moverlo o inclinarlos no ves las marcas de agua o el holograma, sospecha. Si notas imágenes que pueden estar pixeladas o algún tipo de irregularidad, no lo compres.

Además para asegurar su autenticidad también se imprimen con tintas especiales que son inviolables y algunas de sus marcas de agua solo se pueden ver al aplicar una luz ultravioleta. También cada décimo tiene un código de barras único, con la numeración exclusiva. En la columna de la derecha también podrás comprobar el número del sorteo, la serie, la fracción y el precio.

Por último, también tenemos que tener en cuenta, la imagen del décimo, este 2025 la imagen seleccionada para ilustrar el décimo es La Natividad de la Virgen, una obra del pintor Juan García de Miranda, que ha cedido el Museo Nacional del Prado.

Décimos azules y de terminal

En caso de que los décimos no sean los impresos como tal, como pueden ser los azules o los que se imprimen en terminales hay que tener también en cuenta el número de serie, el código de barras, información del sorteo con la fecha y emisión y la validación de la SELAE. Es más difícil que se falsifiquen ya que estos tienen que ser adquiridos en puntos de venta oficiales.

¿Y si compramos el décimo de forma online?

En el caso de comprar un décimo de lotería a través de Internet hay que asegurarse en primer lugar de que es una página oficial o segura. En caso de no adquirirlo en una administración de venta online, habrá que comprobar la existencia de la empresa.

Hay que evitar ofertas o anuncios que sean chollos o te lo vendan como una gran ocasión u oportunidad, ofertas que podemos encontrar a través de redes sociales, correos electrónicos o mensajes sospechosos llegados a través de SMS o WhatsApp.

En caso de comprar, siempre guardar un resguardo de la transacción o el correo electrónico con la compra.