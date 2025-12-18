Mundosenior incorpora por primera vez a su catálogo los cruceros, en colaboración con MSC Cruceros

Mundosenior, el turoperador especializado en viajes para mayores de 55 años de Ávoris Corporación Empresarial, ha anunciado la incorporación de cruceros para su catálogo por primera vez, en colaboración con MSC Cruceros, según un comunicado.

Esta propuesta conjunta abre una nueva ventana al mar para este perfil de viajeros, con itinerarios que incluye un pack de bebidas especial, además de salidas desde Barcelona, Madrid y Tenerife.

Entre las ofertas destacan el Mediterráneo oriental a bordo del MSC Lirica, con salidas desde Barcelona y Madrid (incluyendo vuelo) con paradas en El Pireo, Esmirna, Estambul y Corfú; y el Mediterráneo occidental con el MSC Splendida, que parte desde la ciudad condal, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Palermo y La Goulette (Túnez).

MSC Cruceros | MSC Cruceros

Además, se incluye la ruta por Canarias y Madeira con el MSC Musica, con salidas desde Barcelona (con vuelo incluido) y desde Tenerife recorriendo las Islas Canarias y Madeira, visitando Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, Las Palmas y Funchal.

"La alianza con MSC Cruceros nos permite construir experiencias que van más allá del viaje donde el mar se convierte en escenario de nuevos recuerdos y bienestar", ha valorado la directora general de Mundosenior, Beatriz Varela.