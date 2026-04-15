Cambiar una bombilla o llevar la compra: un vídeo muestra la importancia de los ejercicios de fuerza en personas mayores para su día a día

En numerosas ocasiones hemos hablado de la importancia de los ejercicios de fuerza sobre todo a partir de los 40 para fortalecer la masa muscular que empieza a deteriorarse de forma natural, la conocida sarcopenia.

Conforme vamos envejeciendo realizar estos ejercicios para mantener nuestro físico se vuelve más esencial y no solo por el aspecto estético sino para poder funcionar y seguir realizando tareas diarias sin dificultad.

Héctor Castiñeira, conocida como Enfermera saturada, en redes sociales, ha compartido a través de su cuenta de Instagram un vídeo que muestra de manera muy clara y muy visual la importancia de estos ejercicios de fuerza para realizar tareas cotidianas y que a priori parecen sencillas pero con la falta de movilidad pueden convertirse en todo un obstáculo. Movimientos como levantarse del sofá, cambiar una bombilla o simplemente cargar con las bolsas de la compra, puede ser una tarea titánica si descuidamos nuestro físico.

"Cualquier persona puede y debe evitar el sedentarismo, sea cual sea su condición física o sus patologías, la clave está en adaptar la actividad a su estado e ir progresando." Añadía en su post Castiñeira.

El vídeo original está realizado por un gimnasio, grit.houses, donde además señalan que mantener la masa muscular "no solo mejora la capacidad de movimiento, sino que protege las articulaciones, contribuye a una mejor densidad ósea y reduce significativamente el riesgo de caídas."

Además, los expertos en el ejercicio físico señalaban también la importancia del entrenamiento cardiovascular y su impacto en el sistema cardiorrespiratorio "Mejora la resistencia, ayuda a controlar la fatiga y favorece un mejor funcionamiento del corazón y los pulmones. Esto se traduce en más energía para las tareas cotidianas, una mejor tolerancia al esfuerzo y una mayor autonomía."

Incluso destacaban los beneficios neurocognitivos de realizar ejercicio con frecuencia potenciando la concentración, la percepción y la capacidad de reacción