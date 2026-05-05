Bud Bunny reivindica el envejecimiento y el paso del tiempo con su look en la MET Gala

La MET Gala es una fiesta que se celebra cada año en el Museo Metropolitano de Nueva York, se reúnen numerosas celebridades de diferentes ramas artísticas para rendir homenaje a moda. Cada año suele tener una temática y los asistentes suelen posar y lucir diseños de lo más llamativos.

Este 2026 el código de vestimenta en el que se tenían que inspirar los asistentes es en el Fashion is Art (La moda es arte) por lo que tenía una infinidad de interpretaciones. Numerosos cantantes, actores y artistas han desfilado con atuendos espectaculares, sin embargo, uno de los que más ha llamado la atención ha sido el de el cantante puertorriqueño Bud Bunny.

Benito Antonio Martínez Ocasio, Bud Bunny, sorprendió a todos los asistentes cuando apareció con el pelo totalmente blanco y un aspecto mucho más envejecido, tiene 32 años y asistió con la apariencia de una persona de más de 70.

Para ello utilizó maquillaje y prótesis hiperrealistas que le dieron ese aspecto de adulto mayor, recreando el paso del tiempo de la piel desde arrugas a manchas solares que tradicionalmente surgen con la edad. Todo ha sido obra del maquillador Mike Marino.

Además del maquillaje Benito llevó un traje negro con una camisa elegante con una gran lazada en el cuello, una creación hecha por Zara explícitamente para esta gala, un bastón completó el look.

Los expertos aseguran que el cantante comprendió totalmente el dress code de la Met Gala ya que su apariencia es un guiño a la exposición del Costume Institute, The Aging body, quién exploraba la evolución del cuerpo humano a través de 5.000 años de arte. De esta forma el artista ha reivindicado el transcurso del tiempo y refuerza el mensaje de que la belleza, la elegancia y la moda son imperturbables a su paso. Además de reivindicar también que la moda no es solo para lucir entre la gente más joven.