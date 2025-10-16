¿Qué es la sarcopenia? La enfermedad que se asocia al envejecimiento

Aunque cada vez envejecemos de forma más saludable, tal y como se demuestra ya que cada vez somos más longevos, hay enfermedades que están asociadas irremediablemente al desgaste físico que sufre nuestro cuerpo con el paso del tiempo. Una de estas enfermedades es la Sarcopenia.

La Sarcopenia es un trastorno que ocasiona pérdida de fuerza y masa muscular de forma progresiva. Aunque esta pérdida comienza en la treintena, dónde se suele perder entre un 3 y un 5% de masa muscular cada diez años, es a partir de los 50 años cuando el proceso se acelera. Al envejecer nuestro cuerpo experimenta una disminución en la eficiencia de síntesis de proteínas, que es lo que mantiene el tejido muscular. También los cambios hormonales que sufrimos con el paso de los años influyen

Sin embargo, está demostrado, que mantenerse activo, realizando ejercicio y evitando el sedentarismo, la sarcopenia se puede ir revirtiendo poco a poco, por ello es tan importante y se insiste en el mensaje de realizar ejercicios de fuerza y movilidad a partir de los 50 años.

Llevar una vida sedentaria y la falta de movilidad puede agravar el problema, al igual que una alimentación deficiente o alguna enfermedades crónicas. Los investigadores estiman que entre un 10% y un 20% de los adultos mayores tiene sarcopenia.

Cómo identificar la sarcopenia

Normalmente la sarcopenia suele relacionarse con síntomas como debilidad o fatiga y notar menor resistencia a la hora de movernos a la hora de realizar tareas cotidianas.

Otro de los síntomas clave es notar que hay una disminución en la movilidad y una pérdida de equilibrio. Esto aumenta el riesgo de posibles caídas.

Normalmente para identificar esta enfermedad se requiere una evaluación clínica con diferentes pruebas, como pruebas de agarre o de fuerza entre otras.