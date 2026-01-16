El baile de los domingos para personas mayores, la iniciativa de una localidad catalana que ha sido todo un éxito

Barberà del Vallès, una localidad situada en la provincia de Barcelona ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar la socialización entre las personas mayores que está siendo todo un éxito de participación.

Se trata, tal y como el ayuntamiento explica, de los bailes del domingo. Cada fin de semana y con el fin de que la gente más mayor del pueblo se lo pase bien ha convertido en Centro Cívico Can'Amiguet en una improvisada pista de baile.

La iniciativa se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos que acuden los domingos a partir de las 17:00 de la tarde a pasárselo bien, bailar y disfrutar de la música en directo. Fomentando así la compañía y una forma de mantenerse activo mientras lo pasas bien.

Hace ya un mes que comenzaron estos bailes de domingo y ya son más de 200 personas las que se reúnen para bailar.

La entrada es gratuita y son diferentes DJ los que se encargan de amenizar la tarde, según el ayuntamiento el domingo 18 estará a manos de DJ Charly el próximo 25 de enero de Xavier Blázquez.