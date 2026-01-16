La increíble aventura de Paco: Ha dado la vuelta al mundo, solo, con 85 años y su bastón

El pasado mes de septiembre Paco Sayáns de 85 años decidió hacer realidad un sueño, dar la vuelta al mundo y aunque es un sueño que tal como cuenta se le despertó a los 25 años, cuando ya vivió una aventura similar a bordo del Juan Sebastián Elcano, finalmente no ha sido hasta los 85 cuando ha podido realizarlo.

Asegura que esta aventura empezó a organizarla hace un par de años y estuvo motivada por el principal impulso de la curiosidad de "Cómo son las cosas y las gentes sobre las que he leído..." aunque sobre todo ha tenido una motivación religiosa, con esa idea partió hacía países como Japón, Corea, China y Samarcanda.

También destaca que otra motivación para realizar el viaje fue la de cómo se sentiría al visitar estos lugares y también el reto físico que suponía para él ya es una persona de edad avanzada que además necesita el apoyo de un bastón para poder caminar. "El impulso de vivirlo como reto de carácter casi físico, de esfuerzo y de prueba. Y por supuesto, superarla. Porque estoy viejo, porque puedo andar regular, porque ya no soy el que fui… lo que he querido platearme es un reto que no pueda hacer un tio que tenga 85 años…".

El pasado mes de septiembre Paco realizó su primera publicación en Instagram iniciando su aventura, en primer lugar se embarcó en el Queen Mary 2 con "Una maleta de fin de semana, un par de zapatos y su bastón" Su primera parada sería Nueva York en Estados Unidos.

Visitó Chicago, Reno, San Francisco y desde allí cogió un vuelo hasta Osaka en Japón, dónde empezaría su aventura asiática.

Tras casi un mes de viaje, Paco cuenta que casi tiene que abandonar la aventura ya que casi pierde a su fiel compañero, su bastón, un bastón con una larga historia que casi pierde en una estación de tren en Japón.

Tras el susto Paco continuó con su camino en ferry de Japón a Corea del Sur, continuó por China y aprovechó para contar a sus seguidores como se las estaba apañando por estos países. Sayáns cuenta que al ser ingeniero naval se maneja bien con la tecnología y que con sus conocimientos de inglés y las aplicaciones de hoy en día para traducir, los localizadores de GPS para sus objetos personales, las tarjetas, un pequeño ordenador y una eSim para poder conectarse a la red.

Tras su paso por China, se dirigió hasta Almaty, en Kazajistán, Astana y Siberia ya en Rusia viajó en el transiberiano hasta Moscú "2.700 km en 45 horas".

Visitó San Petersburgo y emprendió su camino de vuelta a Europa, pasando por Narva (frontera entre Rusia y Estonia), Riga, Vilnius, pasando por Polonia y Varsovia. Después llegó a Alemania donde visitó Berlín, y siguió su camino hasta Bruselas y finalmente de vuelta en Madrid.

Ya en la capital, Paco compartió una publicación en la que tiene una pequeña charla con su nieto el que le pregunta por qué decidió realizar este viaje a lo que Sayáns compartió con él una bonita reflexión:

"Fundamentalmente para dar ejemplo a mis nietos de que con el tesón suficiente se alcanzan todos los objetivos que te propongas"