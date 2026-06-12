"¿Aceptarías ese trato?": una campaña pone el foco en el maltrato invisible que sufren cada día las personas mayores

Con esta premisa, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) lanza la campaña "¿Aceptarías ese trato?", una iniciativa de sensibilización que busca visibilizar todas las formas de maltrato en la vejez, también las que no dejan marcas visibles.

La campaña, que se desarrollará del 9 al 15 de junio coincidiendo con el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, interpela directamente al público joven y adulto, invitándole a ponerse en el lugar de una persona mayor y a reconocer formas de violencia que, aunque silenciadas o normalizadas, siguen presentes cada día.

CEAPs recuerda que el maltrato a las personas mayores no siempre se presenta con golpes o gritos. También puede ser psicológico, económico, institucional, simbólico o simplemente una negligencia normalizada. Durante siete días consecutivos, la entidad compartirá en sus redes sociales contenidos que trasladan esas formas de violencia, muchas veces invisibles, a un público que quizás no se reconocería como víctima hasta que lo experimenta en carne propia.

La etiqueta que vertebra la campaña es clara: #EsoTambiénEsMaltrato.

Más de 36.000 personas mueren cada año esperando una prestación

Detrás de la campaña hay también una denuncia estructural. Según datos oficiales citados por CEAPs, más de 36.000 personas mueren cada año en España esperando una prestación del sistema de dependencia, una cifra que la entidad califica de inaceptable y que sitúa el maltrato institucional como una de las formas más graves y menos visibilizadas de violencia hacia las personas mayores.

La iniciativa conecta además con las principales reivindicaciones del sector de los cuidados: la declaración formal del sector como servicio esencial, la financiación estructural del 2% del PIB, soluciones urgentes a la falta de profesionales y una legislación construida desde el conocimiento de quienes cuidan y acompañan a diario a las personas mayores.

"Callar también es maltratar"

Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de CEAPs, resume así el espíritu de la campaña: "Cuidar no es solo una tarea, es una responsabilidad colectiva. Y maltratar no siempre es agredir: también es ignorar, silenciar, infantilizar o abandonar. Esta campaña pone frente al espejo una pregunta incómoda: si no lo aceptarías para ti, ¿por qué lo normalizas cuando le pasa a una persona mayor?".

Con esta acción, CEAPs invita a toda la ciudadanía, instituciones, entidades sociales y profesionales a sumarse y reflexionar sobre sus mensajes. "Porque la dignidad no tiene edad. Porque callar también es maltratar", concluye la entidad.