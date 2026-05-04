El 52% de los sénior ha prestado apoyo económico a algún miembro de su familia en el último año

El 52% de los españoles mayores de 55 años ha ayudado económicamente a algún miembro a su familia en el último año, según se refleja en el VI Barómetro del Consumidor Sénior, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.

Más concretamente, el 42% de los 'sénior' ha prestado apoyo económico a alguno de sus hijos en los últimos doce meses, lo que confirma que la mayoría de los mayores de 55 años sigue actuando como un "colchón financiero esencial" en un momento de especial presión sobre las economías domésticas.

Asimismo, junto a la ayuda a los hijos, un 9% ha afirmado haber apoyado a otros miembros de la familia, un 4% a personas cercanas que no pertenecen al círculo familiar y un 2% incluso a sus propios padres.

"Más que una respuesta puntual, el estudio apunta a una función de sostén cada vez más consolidada", ha indicado el director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios.

De hecho, el porcentaje de mayores de 55 años que ha ayudado a su entorno apenas ha variado en los últimos ejercicios", pasando del 53% en 2023 al 51% en 2024 y al 52% en 2025, tras el máximo registrado en 2022, cuando alcanzó el 63%, según han indicado cifras del barómetro.

"Esta evolución revela que, aunque cambien las circunstancias, la aportación económica de los sénior es una pieza estable dentro del equilibrio familiar", ha asegurado Fernández Palacios.

Por franjas de edad, han sido los españoles de entre 60 y 69 años quienes con mayor intensidad han asumido ese papel. Tanto entre los 60 y 64 años como entre los 65 y 69, el porcentaje de quienes han ayudado a alguien de su entorno ha ascendido al 57%, por encima del 47% registrado entre los 55 y 59 años, y del 51% entre los mayores de 70.

En esta línea, el 71% de los apoyos económicos prestados por los 'sénior' se ha concentrado en personas menores de 40 años, concretamente en etapas en las que suelen confluir la emancipación, la formación de un hogar o la crianza de los hijos.

En definitiva, más allá de los datos, se está reflejando un "cambio silencioso" en el modelo familiar, donde los flujos de ayuda económica ya no se dirigen únicamente de padres a hijos en etapas tempranas, sino que se prolongan durante décadas, ha concluido el informe.