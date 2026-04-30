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El Imserso busca familias para realizar un estudio nacional sobre cuidados en personas mayores con demencia

El objetivo del Imserso y CREA es evaluar los servicios e identificar las necesidades de apoyo que se necesita para los cuidados de personas mayores con demencia.

Mujer mayor con demencia

Mujer mayor con demenciaiStock

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Europa Press
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El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), junto con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA), está buscando la colaboración de familias que conviven con personas con demencia, para elaborar un estudio nacional sobre los cuidados a estas personas.

El estudio se titula Situación actual de los cuidados de larga duración ofrecidos a las personas mayores con demencia y sus familias y cuenta con la colaboración del Instituto de Investigación 40dB.

Según ha informado el Imserso en un comunicado, el objetivo es evaluar la calidad de los servicios, identificar necesidades de apoyo y formular propuestas de mejora que permitan garantizar una atención integral, personalizada y basada en un enfoque de derechos a estas familias.

Para ello, quieren conocer "la experiencia cotidiana" de las personas cuidadoras y de las personas con demencia con el fin de comprender la realidad de los cuidados y mejorar los servicios y apoyos existentes.

La participación en el estudio consiste en dos entrevistas de aproximadamente 25 minutos cada una, realizadas por el equipo investigador tanto a la persona con demencia como a su cuidador principal. En algunos casos, se invitará a participar en una entrevista en profundidad adicional.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web del Imserso y como agradecimiento a su colaboración, recibirán cursos e información especializada sobre demencia y recursos de apoyo.

Para garantizar que el estudio sea representativo de la diversidad territorial y social de España, el Imserso solicita también la colaboración de profesionales que trabajan con personas con demencia y sus cuidadores en ámbitos sociales, sanitarios y comunitarios.

Un millón de personas con patologías asociadas a la vejez

Según recuerda el Imserso, España es uno de los países con mayor envejecimiento de la población debido al incremento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad; y el número de personas afectadas por patologías asociadas al envejecimiento, como la demencia, se ha incrementado, afectando actualmente al 8% de la población mayor de 65 años, lo que supone alrededor de un millón de personas.

De acuerdo con las proyecciones, señalan que esta cifra podría duplicarse y alcanzar los dos millones en 2050, convirtiendo la demencia en uno de los principales retos sociales y sanitarios.

El estudio, dirigido por el coordinador de Estudios y Apoyo Técnico del Imserso, Agustín Martínez Molina, y financiado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con la aprobación del Comité de Ética del Instituto de Salud Carlos III.

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Hombre mayor con frío
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