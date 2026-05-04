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Joaquín Sabina inmortaliza su gira de despedida en el disco Hola y Adiós

Tras despedirse de los escenarios en su última gira, Joaquín Sabina lanza un disco con los temas interpretados en directo.

Joaquín Sabina durante su concierto en el Movistar Arena

Joaquín Sabina durante su concierto en el Movistar ArenaEuropa Press

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Europa Press
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Joaquín Sabina ha inmortalizado su gira despedida en el disco homónimo Hola y Adiós, un doble trabajo en directo de su último concierto en Madrid.

El pasado 30 de abril, el Movistar Arena de la capital fue el punto final en los conciertos de Sabina, cuando cerró la gira y con ella a más de 50 años sobre los escenarios.

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", sentenció aquella noche ante las 12.000 personas que llenaron el coliseo.

El disco, en formato digital, CD y vinilo, recoge 20 temas y casi dos horas de esa actuación.

El tour arrancó en febrero de 2025 por América para continuar por España y Europa y terminar el 30 de noviembre de 2025 en Madrid. "Este es el último concierto de mi vida. Gracias eternas", explicó.

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