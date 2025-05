Arianna Huffington fundó el HuffPost con 55 años

Arianna Huffington nació en Atenas, Grecia en 1950, sin embargo con apenas 16 años se mudaría a Reino Unido donde estudio economía en el Girton College de Cambridge allí destacó por ser la presidenta de la prestigiosa comunidad de debate Cambridge Union Society. Sin embargo, su faceta periodística empezó al escribir varios artículos para National Review, una revista estadounidense, también escribiría en aquella época, los 80, dos biografías la de María Callas y Pablo Picasso.

En 1986 se casaría con Michael Huffington, a raíz de este matrimonio empezó a ser más conocida en los Estados Unidos, ya que su esposo intento ser un miembro del senado. En 1997 se divorciarían, pero Arianna empezó una carrera política llegando incluso a presentarse en 2003 para ser gobernadora de California, aunque finalmente perdió.

No obstante, siguió evolucionando en su carrera y tan solo dos años después fundó el periódico The Huffington Post, junto a Kenneth Lerer y Jonah Peretti. Arianna Huffington, tenía ya 55 años pero no se desanimo a seguir emprendiendo, de hecho en 2016, con 66 años renunció a su puesto en el periódico para centrarse en una nueva empresa de tecnología llamada Thrive Global de la cual sigue siendo Directora Ejecutiva en la actualidad.