José Saramago empezó a consolidarse como escritor a los 58 años

Aunque debió haberse llamado José Sousa, debido a un error en el registro civil, acabó llamándose José Saramago, nació en Azinhaga el 16 de noviembre de 1922.

Durante su etapa como estudiante destacaba ya en las humanidades, no pudo terminar sus estudios y tuvo que ponerse a trabajar. Aunque sus ganas de escribir no desaparecieron hasta 1944 después de casasrses con Ilda Reis de quién se divorciaría en el 69 no se animó a escribir su primera novela, Terra do pecado. Aunque llegó a publicarse en 1947 apenas pasó desapercibida. Durante esa época llegó a escribir una segunda novela titulada Claraboya, sin embargo, no llegó a publicarse, lo haría finalmente dos años después de su fallecimiento en 2012.

Debido a esto dedicó su vida a trabajar, aunque colaboraba ocasionalmente como periodista en Diário de Notícias, no dejó de lado en ningún momento su vena literaria. No fue ya hasta 1966, cuando decidió dedicarse exclusivamente al trabajo literario, aunque con poca fortuna. Durante esta etapa publicó Os poemas possíveis, Provavelmente alegría (1970). Fue redactor de Diário de Lisboa y en el 74 se sumó a la Revolución de los Claveles, que llevaría la democracia a Portugal.

Sin embargo, no sería hasta 1980 donde publicaría su primera gran novela, Levantado do chao, al que le seguiría Memorial do convento en 1982, El año de la muerte de Ricardo Reis (1984) o La balsa de piedra en 1986. Con 63 conocería a su nueva esposa, la española Pilar del Río.

No obstante, fue la novela El Evangelio según Jesucristo (1991) lo que lo lanzaría a la fama y sus siguientes libros Ensayo sobre la ceguera (1995) que fue llevada al cine y Todos los nombres (1997).

Ya como escritor consagrado, en 1998 le otorgaron el Premio Nobel de Literartura siendo el único escritor de lengua portuguesa en obtenerlo.

Falleció a los 87 años el 18 de junio de 2010. Hoy en día se puede visitar su casa y su biblioteca en el pueblo de Tías (Lanzarote) donde residió sus últimos años con su mujer quién preside la Fundación José Saramago.