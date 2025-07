Requisitos para cobrar el complemento de género en la pensión de jubilación

La jubilaciónrefleja años de esfuerzo, pero también desigualdades, especialmente entre quienes han dedicado tiempo al cuidado de los hijos. Para corregir esa brecha, existe un complemento económico en las pensiones contributivas que busca compensar ese perjuicio profesional. Desde una reciente sentencia del Tribunal Supremo, este derecho ya no es exclusivo de las mujeres: los hombres también pueden solicitarlo si cumplen los requisitos.

¿Quién puede solicitarlo?

Este complemento está dirigido a quienes acceden a una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, ya sea en el régimen general o en regímenes especiales. No aplica a pensiones no contributivas. Se solicita en el momento de tramitar la pensión, no de forma separada ni posterior.

Requisitos para solicitarlo

El primer requisito para solicitarlo es tener hijos. Es necesario haber tenido al menos un hijo, por nacimiento o adopción. El objetivo es compensar el impacto laboral negativo tras la crianza. La ayuda es de 35,90 euros mensuales por hijo (en 2025), con un límite de cuatro hijos. Esto equivale a un máximo de 143,60 euros al mes, pagados en 14 pagas (incluidas dos extras).

Otro de los requisitos es acreditar perjuicio en la carrera profesional. La Seguridad Social supone este perjuicio en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres deben aportar pruebas más concretas, como interrupciones laborales, periodos sin cotizar o reducción de jornada vinculada al cuidado. En caso de que los dos progenitores cumplan los requisitos, el complemento se concede a quien tenga la pensión más baja, priorizando la situación más vulnerable.

Otros aspectos importantes a tener en cuenta son que este complemento sustituye al anterior complemento por maternidad, que estaba reservado solo a mujeres. Con la sentencia del Supremo, se garantiza su aplicación con una perspectiva más igualitaria , eliminando el criterio de género. Además, ya hay más de un millón de personas que lo reciben, aunque todavía muchas podrían estar en situación de solicitarlo y no lo saben.