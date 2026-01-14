Los médicos vuelven a la huelga en varias comunidades para exigir un estatuto propio

La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) ha convocado una huelga de batas blancas durante los dos próximos días en varias comunidades para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo.

En concreto, Apemyf, que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales, ha llamado a un nuevo paro de todos los profesionales de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Familia de toda España.

A la nueva huelga de dos días se unirán manifestaciones en varias ciudades, como en Madrid, donde el sindicato de médicos madrileños Amyts ha programado una desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad.

O las dos de Barcelona convocadas por Metges de Catalunya: la primera este miércoles a las 10:30 desde la Plaça de Sant Jaume hasta el Parlament de Catalunya, y otra mañana, que discurrirá entre el Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut y la Unió Catalana d'Hospitals.

El objetivo vuelve a ser clamar contra el estatuto marco que el Ministerio de Sanidad ha prácticamente cerrado ya con los sindicatos del ámbito de negociación -SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) y exigir uno propio para la profesión médica que mejore sus condiciones laborales.

Por su parte, los sindicatos médicos CESM y SMA, responsables de las cuatro jornadas de huelga consecutivas de batas blancas del pasado mes de diciembre, apoyan estas nuevas movilizaciones, sin adherirse.

No obstante, todas estas organizaciones sindicales médicas se han aliado en un frente común y preparan nuevas protestas para el futuro, sin descartar una huelga indefinida, con las que redoblar la presión sobre el Gobierno y las comunidades para lograr un estatuto específico para estos profesionales.

El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades que se pronuncien sobre estas y otras reivindicaciones que afectan a competencias autonómicas, como la voluntariedad y la remuneración de las jornadas de guardia, a lo que los consejeros del PP han respondido criticando que Mónica García les traslade a ellos la responsabilidad.