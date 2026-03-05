La sobrecarga de cuidados impacta en la salud mental de las mujeres y genera mayor riesgo de ansiedad y depresión

La psicóloga de Blua de Sanitas, Soledad Scarcella, ha advertido que la sobrecarga de tareas relacionadas con los cuidados, como la gestión del hogar, la atención a los hijos y familiares, impacta en la salud mental de las mujeres, que se encargan en mayor medida de estas labores, generando mayor riesgo de padecer ansiedad y síntomas depresivos.

"La presión no suele aparecer de manera abrupta. Se instala progresivamente cuando la persona percibe que la responsabilidad final depende siempre de ella. Esa sensación de disponibilidad constante mantiene elevados los niveles de activación y dificulta el descanso real", ha explicado la experta.

Según ha detallado, esta actividad mental constante puede interferir en la calidad del sueño y en la regulación emocional, además de que pueden aparecer con el tiempo síntomas como irritabilidad, fatiga cognitiva y dificultad para concentrarse. El estrés persistente también puede manifestarse mediante cefaleas tensionales, molestias musculares o alteraciones digestivas.

Scarcella ha apuntado que la falta de reconocimiento o de apoyo percibido incrementa el desgaste emocional y puede afectar a la autoestima. Asimismo, ha advertido sobre el impacto en la reducción del tiempo personal y otras áreas de la identidad personal cuando el cuidado y la organización doméstica absorben la mayor parte del tiempo disponible.

Ante esta situación, la psicóloga ha abogado por promover la corresponsabilidad en el hogar. La corresponsabilidad implica compartir no solo la ejecución de tareas, sino también la planificación y la toma de decisiones sobre qué debe hacerse y cómo organizarlo. Cuando una sola persona centraliza la gestión, la carga mental permanece concentrada, aunque exista colaboración puntual.

"La diferencia no está solo en quién realiza una tarea concreta, sino en quién mantiene la responsabilidad organizativa constante. Si una persona asume la coordinación permanente y el resto actúa bajo indicaciones, la carga no se redistribuye de forma real. Compartir la gestión favorece una mayor sensación de equilibrio", ha comentado.

Recomendaciones

Desde Sanitas, han apuntado una serie de recomendaciones para limitar el impacto de la sobrecarga de cuidados, entre las que destaca la importancia de compartir la planificación y la toma de decisiones para que la organización del hogar no dependa de una sola persona y se evite la concentración de la carga mental.

Además, los especialistas han aconsejado establecer conversaciones periódicas en la pareja para revisar responsabilidades, expectativas y límites de forma clara; y asignar tareas con autonomía real, de modo que cada persona asuma su gestión sin necesidad de supervisión constante.

Junto a esto, han destacado la importancia de reservar tiempo para actividades personales gratificantes, como descanso, ocio o desarrollo individual, para la regulación del estrés. En caso de que aparezcan síntomas que impacten en la salud mental, han instado a consultar con profesionales.

La directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, ha aseverado que la brecha de corresponsabilidad se observa en mayor medida en personas mayores. "En la práctica asistencial vemos mujeres mayores con un desgaste físico y emocional mantenido tras años de carga continua. Tener en cuenta ese recorrido vital es clave para ofrecer una atención integral que también contemple aspectos relacionados con su bienestar mental y su socialización", ha afirmado.