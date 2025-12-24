Estos signos en las piernas podrían indicar colesterol alto

El colesterol es una sustancia cerosa que circula a través de nuestro flujo sanguíneo, uno de los lípidos o grasas más importantes de nuestro cuerpo para asegurar una buena salud de nuestras células.

Sin embargo, el riesgo aparece con el colesterol alto, pues se adhiere a las paredes arteriales aumentando las probabilidades de bloqueos arteriales. Esto puede derivar en problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos o infartos de miocardio.

Este proceso de acumulación y de bloqueos es conocido como aterosclerosis, un problema que no suele presentar síntomas. Para detectarlo, suele ser necesario un análisis de sangre, aunque a veces, los signos aparecen en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo en los tendones de Aquiles.

Esto se manifiesta como bultos o protuberancias que se desarrollan por debajo de la piel, una afección conocida como xantomas tendinosos, tal y como explica un estudio publicado en Lipids in Health and Disease.

La investigación comprobó que existe una relación entre el grosor del tendón de Aquiles y los niveles de colesterol. Este grosor se estudió a través de la técnica de la radiografía digital estandarizada. Esto les ayudó a concluir con la idea de que si no se controla el colesterol, puede no solo tener efectos en nuestra salud cardiovascular, sino también provocar lesiones en los tendones.

Para prevenir la aparición de colesterol alto, conviene comer más frutas y verduras y reducir las grasas saturadas y azúcares. Además, el ejercicio moderado también es importante para llevar un estilo de vida saludable.