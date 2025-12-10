¿Por qué están los médicos en huelga en toda España?

Sindicatos médicos han convocado cuatro jornadas de huelga esta semana para protestar contra el borrador del Estatuto Marco. Son más de 100.000 médicos de toda España los que se han acogido a su derecho de huelga en un momento de colapso de los centros de salud por el aumento de casos de gripe.

Esta huelga de nivel nacional ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) entre los días 9 y 12 de diciembre. Esta afectará a médicos y personal de Atención Primaria, hospitales y dispositivos extrahospitalarios, incluyendo además a los médicos internos residentes y personal en formación.

¿Qué exigen?

Estas protestas tienen su origen en el borrador de reforma del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS), la norma que regula las condiciones laborales de todo el personal sanitario.

Los médicos denuncian que el Ministerio de Sanidad no está respondiendo como debería ante la situación crítica que vive la sanidad pública. Consideran que la reforma del Estatuto Marco no recoge sus necesidades ni propone soluciones ante los problemas estructurales del sistema.

Es por ello por lo que exigen un Estatuto propio que regule sus condiciones laborares, es decir, un ámbito de negociación específico que les represente ante la Administración. Reclaman una reducción de las horas semanales, además de la voluntariedad y la mejora en las condiciones de las guardias.

El personal sanitario manifiesta que se siguen manteniendo unas guardias de 24 horas mal remuneradas, sin descanso suficiente y que además, no computan para la jubilación. Tampoco reconoce la especificidad de los médicos ni su responsabilidad clínica. Denuncian también que esta reforma, no frena la temporalidad ni la precariedad de los contratos.

¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Sanidad?

El Ministerio de Sanidad, encabezado por la ministra Mónica García, ha rechazado la retirada del nuevo Estatuto Marco, pues dice que ya recoge mejoras como la reducción de jornada a 45 horas semanales, guardias reducidas a 17 horas o recortes en la precariedad laboral de los médicos. También se ha rechazado la creación de un Estatuto propio para los médicos porque, según explican, rompería el marco común del SNS.

¿Qué impactos tiene la huelga?

Durante estas jornadas de huelga, las distintas comunidades autónomas han decretado servicios mínimos en sus centros sanitarios. Las revisiones programadas, consultas no urgentes, pruebas diagnósticas o cirugías podrán verse aplazadas, mientras que funcionan con normalidad áreas cruciales como UCI, urgencias, cirugías urgentes, o áreas oncológicas como radioterapia o quimioterapia.

La Comunidad de Madrid encabeza las protestas convocadas por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), pero se extienden por todo el territorio nacional.