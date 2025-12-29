Aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano en varones de más de 45 años

El incremento de divorcios y la pluralidad de parejas sexuales ha aumentado el riesgo de contraer el virus del papiloma humano (VPH) en varones mayores de 45 años, que décadas atrás representaban la franja menos proclive a la infección.

"La monogamia se ha acabado y mucha gente se separa y se junta con otras personas", ha explicado a EFE el jefe de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de la Fundación Puigvert, Álvaro Vives.

Los varones de más de 45 años son una generación que no ha sido vacunada contra el VPH y que ha vivido cambios en su conducta sexual, lo que les hace vulnerables a contraer este virus, que puede provocar verrugas genitales y el cánceres anales, de pene, de cabeza y cuello, y en las mujeres también de cuello uterino.

Considerado históricamente como un virus de mujeres, los nuevos datos indican todo lo contrario: actualmente la prevalencia del VPH entre los hombres es de un 45,8%, mientras que entre el sexo femenino se sitúa en el 40,1%.

La vacunación explica parte de este fenómeno: la vacuna se incluyó en el calendario oficial hace 17 años pero destinada únicamente a las niñas de entre 9 y 14 años porque se constató que era la causa del 95 % de los casos de cáncer de cérvix o cuello uterino.

Entonces, se consideraba que los hombres podían ser portadores del virus pero que no desarrollaban la enfermedad; con los años se ha observado que la realidad es otra.

Finalmente, en 2023 se estableció la vacunación contra el VPH a los 11-12 años (sexto de Primaria) para las chicas nacidas a partir del año 1997 y para los chicos nacidos a partir de 2011.

Además, se estableció una campaña de rescate con una única dosis dirigida a todos los chicos de hasta 18 años (nacidos a partir de 2007) y a las chicas de hasta 24 años (nacidas a partir de 2001).

Estas medidas han permitido proteger sobre todo a las generaciones más jóvenes, en las que ya se está observando una disminución muy significativa de la infección y de las lesiones asociadas al VPH.

Pero la franja de varones que superan la cuarentena no están vacunados y, además, es una generación que, proporcionalmente, tiene matrimonios o relaciones estables más cortas que sus padres o abuelos.

"Hay muchos hombres que alrededor de los 50 años se separan y se juntan con una o más parejas, con mujeres que a veces por edad tampoco están vacunadas, con lo que crece el riesgo de infección", ha señalado Vives.

Álvaro Vives, jefe de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de la Fundación Puigvert | Foto cedida por la Fundación Puigvert

La principal vía de contagio es la sexual, esencialmente por penetración vaginal o anal, pero también por contacto piel con piel de la zona genital o por sexo oral.

Las principales patologías que se asocian al VPH en hombres son las verrugas genitales y el cáncer anal, de pene o de cabeza y cuello.

La incidencia de este último tipo de tumores se está incrementando mucho entre los hombres de 60-70 años, mayoritariamente heterosexuales, y se prevé que en 2030 se diagnostiquen más de un millón de casos nuevos al año.

En cambio, la tasa de cáncer anal es 44 veces superior entre los hombres que tienen relaciones con otros hombres.

Sin embargo, Vives ha asegurado que la transmisión del VPH no es superior entre los hombres homosexuales ya que "la orientación sexual no constituye un grupo de riesgo; las prácticas sexuales con numerosos contactos, sí".

Analizar caso por caso

En este contexto, el especialista no propugna una vacunación masiva de todos los hombres de más de 45 años pero sí recomienda que, en el caso de que dejen de tener una pareja estable y puedan tener rutinas sexuales consideradas de riesgo, consulten a un especialista si convendría inmunizarse.

"Hay que evaluar caso por caso, en función del comportamiento sexual de cada persona", ha señalado.

Vives ha recordado que la infección por el VPH es asintomática en el 80 % de los casos y que los virus tardan en eliminarse del cuerpo entre 1 y 2 años; además, si la persona desarrolla una enfermedad a resultas de la infección, esta puede aparecer al cabo de 4 o 6 años.

Al margen de la vacunación, el uso del preservativo es la medida de prevención más eficiente contra el VPH y otras infecciones de transmisión sexual, aunque lo más conveniente es usarlo durante todo el acto sexual y no solo durante la penetración, según Vives.