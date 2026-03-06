Este es el ejercicio con más potencial para mantener en forma la memoria

Con el envejecimiento es común temer un deterioro físico y cognitivo inevitable. Sin embargo, aunque el paso del tiempo no se puede evitar, sí es posible intentar frenar sus efectos. Cuidar el cuerpo, hacer ejercicio y mantener una alimentación saludable pueden ayudar a ralentizar el deterioro físico.

En cuanto al deterioro cognitivo, aunque no siempre está en nuestras manos prevenirlo, sí existen formas de seguir estimulando el cerebro.

Leer, hacer cálculos, resolver puzles o enfrentarse a problemas lógicos son actividades que pueden ayudar a mantener la mente activa. Sin embargo, hay un ejercicio especialmente beneficioso para la conectividad cerebral: escribir a mano.

Un estudio realizado con estudiantes por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, liderado por F. R. (Ruud) van der Weel y Audrey van der Meer, destaca que esta actividad resulta más beneficiosa para la conexión entre distintas áreas del cerebro. Los investigadores también subrayan la diferencia entre escribir a mano y hacerlo en un teclado. Según explican, coordinar con precisión los complejos movimientos de la mano mientras se da forma a cada letra con un bolígrafo resulta clave para aprender y recordar.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron cómo se interconectan distintas regiones del cerebro a través de redes neuronales al escribir a mano en comparación con escribir en un teclado. Mediante el estudio de la modulación de frecuencia, evaluaron los patrones de conectividad cerebral.

Los resultados mostraron que escribir a mano requiere un control motor fino que obliga a prestar mayor atención. En cambio, al escribir en un teclado predominan movimientos más mecánicos y repetitivos.

Los hallazgos sugieren que los movimientos precisos y complejos de la escritura manual tienen un impacto positivo en los patrones de conectividad cerebral relacionados con el aprendizaje y la memoria. En cambio, no se encontró evidencia de estos patrones de activación positiva al utilizar un teclado.