El paso de los años convierte al cáncer de mama en una enfermedad más agresiva y mortal según nuevas evidencias científicas

La investigación, publicada en Nature Communications Biology, apunta a un mecanismo biológico que podría explicar por qué las pacientes mayores presentan peores resultados, incluso cuando los tumores primarios no parecen más grandes ni más rápidos que los de mujeres jóvenes.

Investigación científica

El trabajo identifica al receptor RAGE, un receptor de la superficie celular implicado en la inflamación, como un actor clave en este proceso. Según explica el autor principal, Barry Hudson, "Nuestro estudio aborda una importante laguna al demostrar que el envejecimiento aumenta drásticamente la metástasis del cáncer de mama y que este efecto depende de RAGE, un receptor en la superficie de las células que alimenta la inflamación".

El hallazgo se produjo casi por casualidad. Durante la pandemia, la reducción de actividad en los laboratorios permitió que varias colonias de ratones envejecieran más de lo previsto, lo que brindó una oportunidad excepcional para comparar directamente el comportamiento del cáncer en animales jóvenes y mayores. Esta circunstancia permitió observar que, en modelos de cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos, los ratones de edad avanzada desarrollaban muchas más metástasis pulmonares que los jóvenes, pese a que los tumores primarios crecían de forma similar. Los investigadores comprobaron que la eliminación genética del gen RAGE prácticamente anulaba este aumento de metástasis asociado a la edad, lo que refuerza la idea de que este receptor actúa como una especie de amplificador inflamatorio que facilita la expansión del tumor.

Resultados del estudio

El envejecimiento, según el estudio, incrementa los niveles de moléculas inflamatorias que activan RAGE, como las proteínas S100 y HMGB1, presentes tanto en los tumores primarios como en las metástasis. Este entorno inflamatorio favorece que las células cancerosas invadan otros tejidos y se diseminen con mayor facilidad. La investigación también subraya que la mayoría de los estudios preclínicos se realizan en ratones jóvenes, lo que limita la comprensión de cómo el envejecimiento altera el sistema inmunitario y el microambiente tumoral. "La mayoría de los estudios de laboratorio se basan en ratones jóvenes, lo que ha limitado nuestra comprensión de cómo el envejecimiento altera el entorno del huésped, incluyendo la función inmunitaria y los estados inflamatorios crónicos que, a su vez, influyen en el comportamiento del cáncer", señala Hudson.

Los resultados abren nuevas vías para entender por qué las pacientes mayores suelen presentar metástasis más agresivas y por qué responden peor a ciertos tratamientos. También plantean la necesidad de incorporar modelos animales envejecidos en la investigación oncológica, ya que podrían ofrecer una imagen más realista de lo que ocurre en la clínica. El estudio forma parte de una colección especial de Nature dedicada a cáncer y envejecimiento, un campo que está ganando relevancia a medida que la población envejece y aumenta el número de diagnósticos en edades avanzadas. Aunque estos hallazgos no se traducen de inmediato en un tratamiento, sí apuntan a un posible objetivo terapéutico, bloquear RAGE o modular su activación podría reducir la capacidad metastásica del cáncer de mama en pacientes mayores. Para los investigadores, comprender cómo interactúan envejecimiento, inflamación y cáncer es esencial para diseñar terapias más precisas y adaptadas a la edad biológica de cada paciente.