Un estudio desvela que dormir menos de lo recomendado acelera el envejecimiento

Una reciente investigación de la Universidad de Columbia ha revelado que tanto la falta de sueño como su exceso se asocian de manera directa con un envejecimiento acelerado de los órganos. Mediante el uso de inteligencia artificial avanzada, los científicos determinaron que desviarse de las horas recomendadas no solo provoca fatiga, sino que afecta de manera sistémica al cerebro, el corazón, los pulmones y el sistema inmunitario.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo médico analizó las pautas de descanso y las variables moleculares de medio millón de personas integradas en el Biobanco del Reino Unido. Los resultados dibujaron una clara tendencia estadística en forma de U: las personas que duermen menos de seis horas diarias o las que superan las ocho horas mostraron un ritmo de envejecimiento celular notablemente más rápido en comparación con aquellas que registraron un descanso intermedio. El menor índice de deterioro biológico general se localizó de forma específica en el grupo de población que duerme habitualmente entre 6,4 y 7,8 horas al día.

El análisis de los relojes orgánicos individuales

La relevancia de este estudio radica en el uso de relojes biológicos personalizados. Aunque tradicionalmente se mide el envejecimiento corporal de forma global, la realidad médica es que cada órgano se deteriora a ritmos diferentes debido a factores genéticos y de estilo de vida. Los investigadores diseñaron algoritmos de aprendizaje automático para analizar de manera independiente 17 sistemas orgánicos a través de 23 relojes biológicos distintos, empleando para ello datos estructurales de imágenes médicas, proteínas específicas y biomarcadores presentes en el flujo sanguíneo.

Los datos obtenidos sugieren que la duración inadecuada del descanso actúa como un indicador fiable de una peor salud general y de una descoordinación en la red fisiológica que conecta el cerebro con el cuerpo. Esta falta de sincronización interrumpe tanto el equilibrio metabólico como la respuesta inmunitaria protectora del organismo, lo que incrementa la vulnerabilidad frente al paso del tiempo y acelera el desgaste de los tejidos.

Vínculos con patologías crónicas y salud mental

El estudio detalla un conjunto de trastornos específicos estrechamente relacionados con las alteraciones del descanso. En el ámbito de la salud mental, una menor duración del sueño mostró una vinculación muy significativa con la aparición de trastornos de ansiedad y episodios depresivos. Asimismo, la falta crónica de descanso se asoció a factores de riesgo metabólicos y cardiovasculares críticos, tales como la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, la cardiopatía isquémica y el desarrollo de arritmias cardíacas.

Por otro lado, el impacto de los extremos en el descanso se extiende de forma severa al sistema respiratorio y digestivo. Tanto los periodos de sueño insuficientes como los excesivos se relacionaron con una mayor prevalencia de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, gastritis y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los análisis estadísticos aplicados a la depresión en la tercera edad sugieren, además, que el sueño corto influye de manera directa en la gravedad de la patología, mientras que el sueño prolongado afecta al bienestar emocional a través de una alteración en los ritmos circadianos cerebrales y del tejido graso. Estos hallazgos demuestran que las implicaciones del descanso están profundamente arraigadas en toda la fisiología humana y exigen un abordaje clínico diferenciado para cada paciente.