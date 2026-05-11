Un estudio demuestra los beneficios del entrenamiento de fuerza en personas centenarias institucionalizadas

Una investigación en la que ha participado el grupo GENUD Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha obtenido el segundo puesto en los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte convocados por la Universidad de Oviedo y Fundación Cajastur.

El trabajo demuestra los beneficios del entrenamiento de fuerza en personas centenarias institucionalizadas, concluyendo que el ejercicio supervisado mejora la potencia muscular, la movilidad y la calidad de vida incluso en edades de longevidad extrema.

Según informa la institución académica, el galardón ha recaído en el estudio Nunca es tarde: Efectos del entrenamiento de fuerza sobre la potencia muscular, la calidad de vida, la discapacidad, la capacidad intrínseca y los biomarcadores sanguíneos en centenarios institucionalizados, desarrollado por personal investigador de las universidades de Castilla-La Mancha, Zaragoza y Alcalá.

La investigación analizó los efectos de un programa de entrenamiento de fuerza supervisado en personas centenarias residentes en instituciones. Las personas participantes realizaron dos sesiones semanales durante doce semanas y, al término de la intervención, el equipo investigador evaluó diferentes parámetros físicos y de salud, además de indicadores relacionados con la calidad de vida.

Los resultados mostraron mejoras en la potencia muscular, la movilidad, el autocuidado y las actividades habituales de la vida diaria. El estudio también constató una reducción de parámetros asociados a la ansiedad o depresión.

Según el equipo investigador, "el entrenamiento de fuerza, aplicado en condiciones adecuadas y bajo supervisión, puede reducir de forma efectiva y segura la discapacidad en personas centenarias institucionalizadas, además de mejorar su calidad de vida".

El trabajo aporta además un mensaje relevante para el ámbito de la salud y el envejecimiento activo: nunca es demasiado tarde para beneficiarse de la práctica de ejercicio físico, ni siquiera en personas con edades excepcionalmente avanzadas.

A la entrega de premios, celebrada en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo bajo la presidencia del rector, Ignacio Villaverde, asistieron, en representación de las personas responsables del estudio, Ángel Buendía Romero, Adrián Hernández Vicente, Luis María Álegre Durán, Germán Vicente Rodríguez, Ignacio Ara Royo y Nuria Garatachea Vallejo.