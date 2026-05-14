Un estudio demuestra que caminar tras una cirugía es el mejor indicador para predecir como será la recuperación del paciente

El análisis se ha realizado utilizando información del programa All of Us de los Institutos Nacionales de la Salud, que combina registros médicos con datos procedentes de dispositivos portátiles. Los resultados muestran que cada incremento de 1.000 pasos diarios tras la operación se asocia con menos días de ingreso, un menor riesgo de complicaciones y una reducción en la probabilidad de reingreso.

El estudio

Esta relación se mantiene en distintos tipos de cirugías y perfiles de pacientes. Como explica Timothy M. Pawlik, autor principal del estudio, "Les decimos a los pacientes que deben levantarse y caminar después de una operación, pero no tenemos una idea clara de cuánto se mueven realmente". Añade que los dispositivos portátiles permiten obtener "una lectura objetiva y continua" que ayuda a evaluar de forma más precisa cómo progresa la recuperación. Tras ajustar por factores como la edad, el sexo o el riesgo quirúrgico, los investigadores observaron que esos 1.000 pasos adicionales al día se traducían en una reducción del 6% en la duración de la estancia hospitalaria, además de una menor probabilidad de complicaciones a los 30 y 90 días. En cambio, los cambios en la variabilidad de la frecuencia cardiaca y las puntuaciones de bienestar autoinformado no mostraron una relación independiente con la evolución clínica. El estudio también confirma que aumentos graduales en el número de pasos diarios reducen la probabilidad de reingreso en el primer mes y en los tres meses posteriores a la intervención.

El trabajo, realizado con 1.965 pacientes adultos sometidos a cirugía con hospitalización, destaca el valor de combinar datos clínicos con información procedente de dispositivos portátiles. Pawlik señala que existe un componente bidireccional entre sentirse mejor y moverse más, pero subraya que la señal es tan consistente que el número de pasos no solo refleja bienestar, sino que forma parte de él. De hecho, una disminución en la actividad puede servir como alerta temprana para intervenir con fisioterapia o aumentar el seguimiento clínico. "Es un poco como el dilema del huevo y la gallina", reflexiona el investigador.

Meta de pasos

Los hallazgos coinciden con estudios previos, como uno presentado en 2023 en el Congreso Clínico de la ACS, que mostró que los pacientes que daban más de 7.500 pasos al día antes de la cirugía tenían un 51% menos de riesgo de complicaciones postoperatorias. Para Pawlik, integrar estas métricas en los protocolos asistenciales podría ayudar tanto a pacientes como a profesionales. "Si el objetivo de un paciente es dar 8.000 pasos antes de la cirugía y 6.000 al tercer día postoperatorio, puede comprobar si está alcanzando esas metas", explica. Esto permite establecer objetivos concretos y disponer de datos objetivos para decidir si el paciente está listo para el alta o necesita más apoyo en casa.

Aun así, los autores recuerdan que cualquier plan de actividad debe ser supervisado por un profesional sanitario y que el número de pasos debe interpretarse teniendo en cuenta la situación clínica de cada persona. Aun con estas precauciones, el estudio refuerza la idea de que caminar no solo es beneficioso, sino que se convierte en una herramienta clave para anticipar la recuperación y mejorar los resultados tras una intervención quirúrgica.