El aguacate, un gran aliado para sentirse ligero y con energía este verano

Para evitar la pesadez o el malestar, la salud de nuestro intestino se convierte en una pieza fundamental. El aguacate, gracias a su riqueza en fibra y grasas saludables, se presenta como un alimento ideal para cuidar nuestro sistema digestivo de forma sencilla y deliciosa.

La fibra es esencial para que nuestro tránsito funcione correctamente y para alimentar a las bacterias buenas que viven en nuestro interior. Aunque lo recomendado es consumir al menos 25 gramos de fibra al día, la mayoría no llegamos a esa cifra. Incorporar aguacate en nuestras ensaladas o desayunos es una ayuda excelente, ya que aporta unos 7 gramos de fibra por cada pieza mediana. Además, al ser un fruto saciante y fresco, nos ayuda a mantener el peso sin pasar hambre y nos da la energía necesaria para disfrutar de los días más largos.

Cuidar nuestras defensas desde el interior

Mantener un ecosistema de microorganismos equilibrado en nuestro intestino no solo nos ayuda a ir mejor al baño, sino que también refuerza nuestras defensas y reduce la inflamación. Los expertos señalan que el intestino es un órgano clave que conecta nuestra alimentación con el sistema inmunitario. Al comer alimentos naturales y ricos en fibra, como el aguacate, estamos dando el "combustible" adecuado a esos microorganismos que nos protegen y nos ayudan a absorber mejor los nutrientes de las comidas.

Durante las vacaciones, es común que bebamos menos agua o cambiemos el tipo de alimentos, lo que puede provocar hinchazón o estreñimiento. El aguacate, al combinar fibra con grasas buenas, ayuda a que el proceso digestivo sea más suave. No se trata de un alimento milagroso, pero sí de un complemento muy práctico para nuestras recetas veraniegas. Al ser tan versátil, podemos disfrutarlo en platos frescos que no requieren mucho tiempo de cocina, permitiéndonos descansar y cuidar nuestra salud al mismo tiempo.

Ideas frescas para disfrutar en la mesa

Para aprovechar todos sus beneficios de forma variada, podemos preparar platos sencillos y apetecibles. Una opción estupenda es crear una crema suave de aguacate mezclada con un poco de yogur natural y limón, que acompaña de maravilla a unos bastoncitos de boniato al horno. Es un plato completo que combina texturas y nos aporta nutrientes de calidad sin resultar pesado.

Otra alternativa rápida es la ensalada de hojas tiernas con dados de aguacate, tomates frescos y una pequeña burrata. Aliñada con un poco de zumo de limón y albahaca, se convierte en una cena ligera que respeta nuestro ritmo digestivo y nos ayuda a dormir mejor. Priorizar estos ingredientes naturales, junto con legumbres, frutas y frutos secos, es la mejor manera de asegurar que este verano nuestro cuerpo se sienta tan bien por dentro como por fuera.