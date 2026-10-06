La esperanza de vida mundial recupera el nivel previo a la pandemia y la Covid-19 sale de las diez causas de muerte

La esperanza de vida en el mundo está recuperando las cifras previas a la pandemia, tras alcanzar los 73,3 años en 2023, próximos a los 73,4 años registrados en 2019, al tiempo que la Covid-19 dejó de ser, por primera vez desde 2020, una de las diez principales causas de muerte. Así se desprende de las «Estimaciones Mundiales de la Salud», publicadas este viernes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ofrecen una fotografía de las tendencias en esperanza de vida, causas de muerte y carga de morbilidad en distintos países y regiones entre los años 2000 y 2023.

A pesar de que los niveles de esperanza de vida se están acercando a los que había antes de la pandemia, la esperanza de vida saludable, es decir, la media de años que las personas viven con buena salud, se está recuperando a menor velocidad. En 2023 llegó a los 62,8 años, lo que supone 0,4 años menos que en 2019.

El director del Departamento de Datos, Salud Digital, Analítica e Inteligencia Artificial de la OMS, Alain Labrique, ha destacado que vivir más tiempo es uno de los grandes logros de la salud pública, y ha asegurado que el próximo reto es garantizar que esos años adicionales se vivan con buena salud y con sistemas sanitarios preparados para responder a las necesidades cambiantes de la población.

Las enfermedades no transmisibles ganan terreno

Las enfermedades no transmisibles (ENT) continúan ganando terreno entre las causas de fallecimiento. En 2023 representaron el 74 % de las muertes en todo el mundo y ocho de las diez principales causas, frente al 58 % que suponían en el año 2000. Según ha precisado la OMS, el predominio de las ENT se observa de forma cada vez más clara independientemente del nivel de ingresos del país. De hecho, en 2023, por primera vez, las enfermedades transmisibles representaron menos de la mitad de todas las muertes en los países de bajos ingresos.

La cardiopatía isquémica, primera causa de muerte en el mundo

En 2023, la cardiopatía isquémica fue la principal causa de muerte en el mundo, responsable de 9,5 millones de defunciones, el 16 % del total. Le siguieron el accidente cerebrovascular y la enfermedad pulmonar, causantes del 11 % y el 6 % de los fallecimientos, respectivamente.

Las infecciones de las vías respiratorias inferiores recuperaron su posición como la enfermedad contagiosa más letal del mundo, situándose en cuarto lugar de la lista. Tras ellas se situaron el Alzheimer y otras demencias, la diabetes, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, la cardiopatía hipertensiva, las enfermedades renales y, por último, las enfermedades diarreicas. Estas diez principales causas de muerte representaron 33 millones de fallecimientos en 2023, es decir, el 54 % del total de 61 millones de muertes registradas en todo el mundo.

Diabetes y demencia, en claro aumento desde el año 2000

Entre los cambios producidos desde el año 2000, la OMS ha destacado el aumento considerable del riesgo de morir por diabetes, que produjo dos millones de muertes, más del doble que hace 23 años. Asimismo, ha advertido del avance de las muertes por demencia, que se han triplicado, cuando en el año 2000 esta afección se situaba como la causa de muerte número 19.

La organización también ha apuntado que las muertes por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón han aumentado de 1,1 millones en 2000 a 1,8 millones en 2023, al tiempo que las enfermedades renales han pasado de ser la decimoséptima causa principal de muerte en el mundo a la novena, con un incremento del 86 % en el número de fallecimientos entre 2000 y 2023.

En cambio, el VIH y el sida, que figuraban entre las diez principales causas de muerte en el año 2000, se situaron en la posición 22 en 2023. En el periodo analizado, las defunciones por esta causa han disminuido un 62 %. De manera similar, las muertes por complicaciones derivadas de partos prematuros han descendido un 30 %, pasando de ser la octava causa de muerte en 2000 a la decimosexta en 2021.

Los trastornos de salud mental impactan en la pérdida de vida saludable

Las estimaciones apuntan que, en 2023, se perdieron en todo el mundo 2.900 millones de años de vida saludable debido a muertes y discapacidades. La OMS ha alertado del papel de los trastornos de salud mental, ya que, entre 2019 y 2023, la tasa global de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) estandarizada por edad aumentó aproximadamente un 20 % para los trastornos depresivos y casi un 45 % para los trastornos de ansiedad.

En conjunto, estas afecciones representaron una pérdida estimada de 110 millones de años de vida saludable debido a la muerte prematura y la discapacidad en 2023. En paralelo, los trastornos por consumo de drogas mostraron tendencias similares en todas las regiones. Los años de vida ajustados por discapacidad derivados de la diabetes, el Alzheimer y otras demencias se han visto duplicados entre 2000 y 2023. En cambio, la pérdida de años por enfermedades transmisibles como las enfermedades diarreicas y el VIH/sida ha disminuido en más del 50 % en el mismo periodo.

Desde la OMS, Labrique ha enfatizado el valor de estas estadísticas, que ofrecen evidencia para que los países definan políticas y prioridades de salud. Según ha añadido, también ayudan a la OMS a apoyar a los países en la creación de infraestructuras digitales y de datos resilientes y esenciales, al tiempo que fortalecen la capacidad nacional y subnacional para analizar datos de salud y generar información oportuna y útil.

Los datos de España

Las estadísticas publicadas, que detallan información por países, señalan que, en España, la esperanza de vida en 2023 se situó en 83,3 años para la población general. En las mujeres fue mayor, de 85,7 años, mientras que en los hombres fue de 80,8 años.

Respecto a la esperanza de vida saludable, los últimos datos disponibles la sitúan en 71,2 años de media en general: 70,2 años en los hombres y 72,1 años en las mujeres.

Las diez principales causas de muerte en España fueron, por orden, la cardiopatía isquémica; el Alzheimer y otras demencias; el ictus; los cánceres de tráquea, bronquios y pulmón; la enfermedad pulmonar obstructiva crónica; los cánceres de colon y recto; las infecciones de las vías respiratorias inferiores; las enfermedades renales; la enfermedad cardíaca hipertensiva, y la diabetes. En cuanto a las diez principales causas de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en España, fueron la cardiopatía isquémica, las cataratas, el dolor de espalda y cuello, los cánceres de tráquea, bronquios y pulmón, el Alzheimer y otras demencias, la diabetes, el ictus, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.