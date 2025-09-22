Caminatas contra la soledad

Está demostrado que la soledad no deseada puede afectar tanto físicamente como mentalmente a la salud, es un problema que crece en la sociedad y que afecta sobre todo a personas mayores. Ante una población cada vez más longeva, son necesarias medidas para afrontar esta soledad. A veces, algo tan sencillo como la propuesta de una pequeña caminata puede ser toda una bomba de oxigeno para aquellos que luchan contra este sentimiento.

Es la propuesta de un centro de salud en Lleida, que para controlar a los vecinos mayores que pueden estar en riesgo de aislamiento social y soledad no deseada, ha creado un grupo que reúne a los vecinos para dar pequeñas caminatas.

Los participantes aseguran que estas caminatas les dan "vidilla" y que no son caminatas son "antídoto".

Algunas personas se han quedado solas tras enviudar, otras se han sentido solas tras la jubilación, sin embargo estas caminatas de unos 5 kilómetros mientras charlan con otras personas cercanas a su edad y su situación les ayudan a paliar esa soledad. Además de mejorar el círculo social, mejora su salud cardiovascular.

"La gente que sufre soledad no deseada tiende a aislarse, a llevar una peor alimentación y aún más bajo nivel de actividad física", señala Jacob Mesalles, Referente de salud comunitaria del Centro de Salud Balàfia Pardinyes Secà Sant Pere.

Y aunque el grupo nadie está obligado y hacen la marcha solos, un enfermero del centro de salud si va controlando a las personas mayores que salen a caminar, de esta forma si notan que una persona falta mucho, se ponen en contacto con ella y tratan de ver qué ocurre. Son caminatas que activan corazón, piernas "y la lengua también" sentencia con humor una de las participantes.