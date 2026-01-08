Sanidad aconseja usar varias capas de ropa fina para protegerse del frío, entre otras recomendaciones

El nuevo año se ha estrenado con una bajada de temperaturas generalizadas, estamos en pleno invierno y es esencial protegernos del frío tanto en el hogar como fuera de él, sobre todo para aquellas personas que son más vulnerables o están en grupos de riesgo como aquellas que padecen enfermedades crónicas. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha compartido una serie de consejos para tratar de prevenir y protegernos del frío extremo.

En primer lugar, si conoces a una persona en situación vulnerable préstale a atención y revisa cómo se encuentra, si lo ves necesario incluso contacta con personal sanitario. También recuerdan la necesidad de vacunarse contra la gripe si se tiene más de 65 años o se padece alguna enfermedad crónica.

A la hora de salir al exterior, Sanidad recuerda que hay que mantenerse informado sobre las previsiones meteorológicas y evitar salir en condiciones adversas, no obstante, si finalmente se sale a la calle recuerda la importancia de respirar por la nariz y no por la boca, para que el aire que llegue a los pulmones llegue caliente y no frío. También señalan que se extreme la precaución en las localidades donde pueda helar ya que las calles pueden estar resbalosas, por lo que recomienda usar calzado antideslizante. Por otro lado, en cuanto a la ropa, se recomienda usar varias capas de ropa fina ya que protegen mejor que unas sola gruesa al formar cámaras de aire aislantes.

Si te quedas en casa recuerda que hay que ventilar el hogar al menos dos veces al día si utilizas para caldearlo braseros o chimeneas.

Por último, es importante mantener una alimentación variada y una buena hidratación e incluso tomar bebidas calientes de forma diaria. Además, destacan que no se deben tomar medicamentos sin receta ya que algunos de los fármacos pueden reaccionar con el frío.