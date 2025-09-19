Cruz Roja reconvierte una antigua ambulancia en una cantina sobre ruedas para luchar contra la soledad en los municipios más aislados

Una vieja ambulancia de la Cruz Roja se ha convertido en un improvisado bar de pueblo, esta ambulancia o cantina móvil recorre los municipios más aislados de la provincia de Lugo, como Ribeira de Piquín y ayuda a que los habitantes mayores de la población salgan de casa como cuando tenían cantina.

Se reúnen, conversan y echan la mañana entre café, risas y juegos. Al mismo tiempo los técnicos de Cruz Roja señalan que a través de los juegos fomentan también la memoria, la atención y la agilidad visual. También incluyen unas gafas de Realidad Virtual que sumerge a estos adultos mayores en nuevas experiencias como visitar Roma sentados en una silla. Además de la diversión, les acercan a las novedades tecnológicas y siguen desarrollando las funciones cognitivas.

Con tan solo 12 niños en Ribeira de Piquín y la mitad de la población con más de 65 años, el alcalde ha decidido transformar el antiguo colegio en un centro de día para personas mayores. "Tenemos que reutilizar nuestra infraestructura para las necesidades que tenemos ahora" destacaba el alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández.

Gracias a esta cantina móvil, los vecinos de la localidad consiguen derribar un rato la soledad no deseada.