Productos con cannabis muestran beneficio limitado a corto plazo para dolor crónico, con más riesgo de efectos adversos

Una revisión sistemática de ensayos clínicos con más de 2.300 adultos con dolor crónico ha revelado que los productos a base de cannabis con una mayor proporción de tetrahidrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD) pueden proporcionar pequeñas mejoras a corto plazo en el dolor y la función, especialmente en personas con neuropatía, según investigadores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (Estados Unidos).

Pese a ello, el estudio señala que estos productos también se asocian con un mayor riesgo de efectos adversos comunes. Los productos con una baja proporción de THC a CBD, incluidas las formulaciones solo con CBD, no parecieron ser útiles. La revisión se publica en Annals of Internal Medicine.

Los investigadores analizaron 25 ensayos aleatorizados a corto plazo, controlados con placebo, sobre productos de cannabis para actualizar la evidencia previa sobre la eficacia y los daños de los productos a base de cannabis para tratar el dolor crónico.

Clasificaron los cannabinoides según la proporción de THC y CBD (alta, comparable, baja); si el producto era sintético, purificado o extraído de una planta; y el método de administración (oral, oromucosal, tópico). Evaluaron su eficacia en la reducción del dolor, la mejora funcional y la presencia de efectos adversos.

Los datos mostraron que los productos orales que solo contienen THC probablemente reducen ligeramente la intensidad del dolor, mientras que los cannabinoides nabilona mostraron un efecto moderado y el dronabinol, nulo o insignificante.

Los nabiximols redujeron ligeramente la intensidad del dolor y no tuvieron un efecto significativo sobre la función. En todos los ensayos, los productos con niveles altos y comparables de THC se asociaron con aumentos de moderados a grandes en los efectos adversos, como mareos, sedación y náuseas. La revisión destaca la necesidad de más investigación sobre los resultados a largo plazo y otros tipos de productos de cannabis.

Un editorial acompañante del Centro de Cannabis y Cannabinoides de la UCLA (Estados Unidos) agrega que la revisión destaca tanto las posibilidades como las limitaciones de los cannabinoides en el tratamiento del dolor crónico.

Si bien los productos a base de THC pueden ofrecer un alivio moderado, la discrepancia en los resultados de los estudios y las preocupaciones sobre su seguridad subrayan la necesidad de más investigación para orientar a pacientes, médicos y legisladores.