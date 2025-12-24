Síntomas tempranos de cáncer de próstata que aparecen antes del diagnóstico

El cáncer de próstata es una enfermedad que se origina en las células que forman la próstata. La próstata, que se encuentra debajo de la vejiga, es una glándula que ayuda a producir el semen.

Se trata de un tipo de cáncer que normalmente se presenta en hombres mayores de 50 años, pero su diagnóstico no suele llegar hasta los 70. Es por ello por lo que la edad es un factor de riesgo, además de los antecedentes familiares, la dieta o el estilo de vida, y así lo explica el servicio de salud de la Comunidad de Madrid.

En sus etapas iniciales, el cáncer de próstata puede ser asintomático, pero a medida que evoluciona, entre los síntomas frecuentes se encuentra la dificultad para orinar o, por el contrario necesidad de orinar con mayor frecuencia, además de dolor o ardor al hacerlo.

Otro de los síntomas más comunes es apreciar sangre en la orina o en el semen y la disfunción eréctil. En algunos casos también se puede experimentar dolor en la parte baja de la espalda, caderas o muslos.

Las pruebas médicas para detectar cáncer de próstata comienza con un análisis de sangre, pudiéndose completar con un examen rectal y biopsia. Realizar estas pruebas es fundamental para la prevención, pues permite detectar la enfermedad en aquellos casos en los que no hay síntomas.

Hoy en día, cada vez existen más opciones de tratamiento para este tipo de cáncer, alternativas que son cada vez más precisas, menos dañinas y más personalizadas para cada tipo de tumor y edad del paciente.

Con el fin de conseguir una detección temprana de la enfermedad, es importante hacer las visitas pertinentes al urólogo y, en caso de experimentar síntomas, acudir a un médico para que evalúe la situación.