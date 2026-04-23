La Vespa, una octogenaria pop que sigue rodando por el mundo

"¡Parece una avispa!". Esta expresión de sorpresa sonó en el nacimiento, hace ochenta años, de la que sería una de las motocicletas más famosas de la historia, la Vespa, todo un icono italiano que sigue rodando por las calles del mundo, ensalzada en la cultura popular desde el cine, la música o el arte.

Con el paso de los años, esta famosa 'scooter' se ha extendido por el planeta con infinidad de ejemplares -19 millones fabricadas entre 1946 y 2021- y declinada en más de 160 modelos distintos con los que ha ido adaptándose paulatinamente a los nuevos tiempos y mercados.

El origen de esta historia se sitúa en la Italia de la posguerra y en los deseos del empresario Enrico Piaggio de revolucionar la movilidad con un vehículo a dos ruedas barato, ágil y que pudiera ser conducido por "hombres, mujeres y hasta por un cura en sotana".

Tras un primer intento en 1944 con el prototipo MP5 Paperino, su intención fue finalmente satisfecha por la propuesta del ingeniero Corradino D'Ascanio: una moto ligera y de formas sinuosas cuyo motor emitía un zumbido ciertamente similar al del insecto: era la Vespa.

Revolución sobre ruedas

La primera patente, registrada un 23 de abril de 1946, anunciaba un ciclomotor de 98 centímetros cúbicos y "un chasis combinado con un guardabarros y una carrocería que cubren toda la parte mecánica".

Su fabricación arrancó en una fábrica, la de Pontedera (norte), que simbolizaba el vuelco que Italia se preparaba a dar: bombardeada durante la guerra por albergar la aeronáutica del régimen fascista, ahora se ponía nuevamente en marcha para contribuir al renacimiento industrial posbélico.

Los inicios de Vespa se vieron impulsados por unas brillantes campañas de marketing: el primer eslogan '¡Vespízense!', acuñado en los Años Cincuenta, ya asimilaba a esa pequeña moto a un estilo de vida nuevo, espontáneo y muy libre. Se abrían nuevos tiempos.

Vespas en Roma | EFE

Mito popular

Paralelamente, empezaba ya a convertirse en un mito en una Europa hasta hace poco asolada por la Segunda Guerra Mundial.

Su primer golpe publicitario se fraguó curiosamente en el cine, en la que se convertiría en una de las películas más famosas de los Años de Oro, Vacaciones en Roma (1953). Cómo olvidar a aquella pareja, Audrey Hepburn y Gregory Peck, atravesando en Vespa a toda velocidad la Ciudad Eterna, seguidos por una comitiva de policías...

Cuarenta años después, Nanni Moretti reflexionaría sobre una de estas motos en su Caro Diario (1993), otro símbolo audiovisual de la capital italiana.

Estas incursiones en el Séptimo Arte han hecho que Roma haya hecho de este ciclomotor uno de sus reclamos, estampando su imagen en todo tipo de souvenires y acogiendo cada día en sus bulliciosas avenidas a auténticas manadas de turistas que la descubren sobre sus ruedas.

A lo largo de los años la Vespa ha inspirado canciones, películas y todo tipo de historias y anécdotas, ha sido conducida hasta por la Barbie, guiada entre las dunas de la ruta París-Dakar e incluso llegó a ser pintarrajeada por el mismísimo Salvador Dalí.

Pero otro de sus puntos de fuerza es que conquistó el entusiasmo de los conductores, unidos en los llamados Vespa Club (el primero se abrió en el remoto 1949, solo tres años después de su invención).

Un 2026 de celebración

Ahora, este icono del siglo XX sigue rodando en el mundo pero adaptada a los nuevos tiempos y a las exigencias medioambientales, en una versión eléctrica que empezó a producirse en serie en 2018.

Para celebrar esta historia octogenaria de éxito se ha organizado un programa de actividades que durará todo el año y que tendrá como momento central una concentración en Roma del 25 al 28 de junio a la que han sido invitados miles 'vespistas' de todo el planeta.

Además, para la efeméride el Grupo Piaggio ha sacado a la venta una edición especial de este 'motorino' con una placa conmemorativa, así como una amplia gama de accesorios y objetos.

El Vespa World Club, organizado desde 2006 en delegaciones de 66 países y 120.000 socios, ya ha anunciado que se ha sumado a las celebraciones para celebrar el 'scooter' más antiguo del mundo y la "familia" que se ha ido creando, y creciendo, sobre sus ruedas.