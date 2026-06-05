El Museo del Prado vuelve a abrir sus puertas de noche este sábado hasta las 00:30 horas

En la planta baja, la sala 49 acoge dentro del programa La obra invitada, 'La Visitación de Pontormo', procedente de la Iglesia parroquial de San Michele Arcangelo de Carmignano (Prato), Diócesis de Pistoia.

Esta obra maestra del primer manierismo italiano, pintada hacia 1528-1530, solo podrá contemplarse en el museo hasta el próximo 18 de junio, y forma parte del itinerario 'La belleza y algo más', que componen 14 obras seleccionadas con motivo de la visita de León XIV a Madrid, y disponible en la web del Museo y accesible mediante QR en la visita al museo.

La sala 60 del Museo del Prado funciona como un espacio vivo para los fondos del siglo XIX y, en 2026, adopta la denominación 'Almacén abierto', marco en el que se inserta 'El universo del artista ante la cámara'.

La exposición articula un recorrido que sitúa la fotografía en el centro de la experiencia del artista y su entorno creativo. La llegada de la fotografía ofreció la posibilidad de fijar escenas con gran precisión y realismo. Los artistas posaron ante la cámara, solos o en grupo; registraron sus talleres y documentaron tanto el proceso como la culminación de sus obras.

En la sala 66, la muestra 'El cuadro del hambre' analiza el auge y caída de una gloria nacional, El año del hambre en Madrid, de José Aparicio; que pasó de ser la metáfora visual más potente de la España del siglo XIX a convertirse en mera anécdota local.

Mediante este ejercicio expositivo, el Prado invita a reflexionar sobre los vaivenes del arte y de la crítica, la propaganda, la invención del gusto y el papel de los museos. En la planta principal, sala 37-38 se incluye la instalación expositiva de La marquesa de Santa Cruz de Goya, que se exhibe por primera vez junto a una de las copias recientemente localizada en el comercio de arte; y en la sala 15 el recientemente restaurado Pablo de Valladolid, una de las obras más admiradas de Diego Velázquez y "el cuadro más asombroso jamás pintado", según definió Manet, en el marco del programa de conservación de sus pinturas impulsado por la Fundación Iberdrola España como 'miembro protector' de su Programa de Restauraciones.

La visita nocturna ofrece, también, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución, posar en el photocall diseñado para la ocasión y acceder al contenido premium de La Guía del Prado de manera gratuita durante la visita a 'El Prado de noche'.

Así como la oportunidad de conocer el Café Prado y la tienda del Museo (hasta 24h), donde se pueden adquirir las colecciones exclusivas de producto del Museo del Prado y todas sus publicaciones.