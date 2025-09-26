Una uruguaya sorprendida por cómo viven las personas mayores en España: "Los españoles cuanto más años tienen más cosas pueden hacer"

No es la primera vez que llama la atención, sobre todo a los extranjeros, la calidad de vida de la que disfrutan las personas mayores en España. Además de la longevidad muchos se sorprenden de la vitalidad que pueden encontrar en personas que ya han alcanzado los 80 o los 90 años.

España es uno de los países más longevos del mundo y parte de esa longevidad es que en general es un país con una buena calidad de vida. Así lo recalcan algunos extranjeros que han venido a vivir al país, entre los choques culturales que se pueden encontrar destaca que muchos coinciden en algo y es en el estilo de vida que llevan las personas mayores en España.

La joven venezolana afincada en Valencia Fabiola Brito, ya contó cómo le sorprendía la elegancia con la que se vestían las mujeres mayores de nuestro país y ahora es Emiliana Artagaveytia, una chica uruguaya también afincada en España que comenta con humor su experiencia al vivir aquí y coincide con Fabiola a la hora de describir la vitalidad que tienen en nuestro país las personas mayores: "La gente mayor es sobrenatural" comenzaba diciendo la tiktoker.

Destaca que le sorprendió mucho ver a gente de 80 y 90 años disfrutando de comida y bebida de buena mañana y jugando a sus partidas de dominó. Pero no solo eso destaca que muchos suelen estar en buena forma física, tirando eso sí de mucho humor "Manolo hace montañismo y deportes extremos en avioneta, tienen 90 años y están veinte veces mejor que yo".

Asegura que incluso al principio pensó que era algo de su barrio, pero que pronto se dio cuenta de que no, que era algo general. Destaca al igual que Fabiola, que las mujeres se arreglan, que se tiñen el pelo de colores y les gusta ir bien vestidas, pero no solo eso, recalca que muchas de sus vecinas mayores se juntan para charlar y además de cotilleos hablan de todo, política, recetas, etcétera.

"Están viviendo la mejor etapa de su vida, la gente mayor es completamente independiente y muy divertida y de dónde yo vengo es bastante raro de ver" finaliza.