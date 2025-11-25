El emocionante saque de honor de dos de los socios más antiguos del Barça en el Camp Nou

Después de 909 días desde el último partido disputado en el Camp Nou, el Barça regresó el pasado sábado a un estadio todavía en obras en un partido ante el Athletic Club. Un evento en el que no faltó emoción y recuerdo.

Los azulgranas homenajearon toda una historia vivida en el campo del club cuando un socio veterano realizó el saque de honor del partido.

Juan Canela Salamero fue el protagonista del momento. El socio número 6, y el más antiguo que pudo estar por salud, fue acompañado de Jordi Penas Iberri, padre del actual director del Museu.

Ambos socios vivieron la inauguración del campo blaugrana en el año 1957, y 68 años después han sido los encargados de representar a generaciones enteras de culés en este momento para el recuerdo.

Acompañados de Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, los dos socios hacían rodar el balón ante los más de 45.000 aficionados que volvían a llenar el estadio. Un momento que ha conmocionado en redes sociales y que culminó con la primera victoria del Barça en el nuevo Spotify Camp Nou.