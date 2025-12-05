"Una vida de película": Un joven utiliza Inteligencia Artificial para animar la infancia de su abuelo

Luis Fernández, conocido en redes sociales como Wisfry, ha conmocionado Internet con un vídeo en el que utiliza Inteligencia Artificial para animar los recuerdos de su abuelo.

Este joven creador de contenido y Community Manager ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que las fotografías antiguas de su abuelo parecen cobrar vida ante la atenta y visiblemente conmocionada mirada de toda su familia.

Como regalo por su 90 cumpleaños, el vídeo recorre la vida de su abuelo cogiendo como punto de partida su niñez, donde aparece junto a su madre y hermanos. También incluye retratos de su juventud montando a caballo o en moto y recuerdos de su boda y del nacimiento de su hija. "Una vida de película" añade Wisfry en su publicación.

Un vídeo que también ha conmocionado dentro de redes sociales, donde los comentarios no han tardado en llegar. "Para esto nació la IA, justo para eso", comenta un usuario. "Es como una película de su vida. Es que debe ser fuerte ver todo eso", añade otro.

Un regalo emotivo con el que su nieto ha conseguido dar vida y movimiento a esas imágenes estáticas que recuerdan momentos especiales de toda una vida llena de bailes, risas, aplausos y abrazos.