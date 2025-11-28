"¡Pero es mi abuela!": La divertida reacción de un joven cuando la cita de Tinder de su abuela acude a recogerla a su casa

Muchas veces la sociedad olvida que los mayores de 60 años siguen teniendo vida y necesidades, y pueden seguir buscando el amor y pasárselo bien, sin que su edad tenga absolutamente nada que ver.

Recientemente se ha viralizado la reacción de un joven grabada a través de una cámara en la puerta de entrada de una casa, algo que parece que habitual en muchos hogares estadounidenses. En el vídeo que se ha compartido a través de Instagram, un hombre mayor que se presenta como Nick llama a la puerta y pregunta por Pauline, le contesta un joven sorprendido de que un hombre esté preguntando por su abuela.

El hombre insiste en que ha quedado con ella para comer, el nieto sigue incrédulo y no para de repetirle "Ok pero es mi abuela, amigo, sabes ella tiene 65 años." A lo que el hombre responde "Si, es algo más mayor que yo, pero no hay problema". A lo que el nieto sigue insistiendo "¡Pero es mi abuela!" a lo que ya el hombre le contesta "¿Y?", "¿Cuál es el problema? Ella esta en Tinder". El nieto todavía más incrédulo le contesta "¿En Tinder? ¿Mi abuela está en Tinder?", que es una popular aplicación de citas.

El hombre, ya con un poco de humor le contesta "Si, ella es bastante popular, está viendo a algunas personas". El nieto no da crédito y comienza a llamar a su abuela a voces. Y sigue insistiendo con la cita de su abuela "Amigo es que estamos hablando de mi abuela" este incluso le pregunta que quiere hacer con ella. A lo que el hombre responde que ya verán aunque destaca que han reservado una habitación de hotel para después de comer. El nieto sigue sin creer la situación que está presenciando en el momento.

Aunque el clip se corta ahí, y muchos comentarios creen que con los comentarios del hotel Nick ya le estaba tomando el pelo al nieto de Pauline, es un buen recordatorio de lo que se suele invisibilizar a las personas mayores, como si a partir de cierta edad ya no tuvieran derecho a seguir quedando, enamorarse, divertirse y si, seguir teniendo relaciones sexuales.