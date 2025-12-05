Le monta una jubilación épica a su mejor amigo, moviliza a media ciudad y acaba con actuación de King África incluida

El pasado 30 de octubre Manolo, se creó una cuenta de Instragram Manolo.influ (@manolo.influ) y subió su primer vídeo. Usando un argot juvenil y tal y como lo habría hecho un influencer contó que necesitaba ayuda para montar una fiesta de jubilación para su "bro". Empezó pidiendo ideas sobre el lugar dónde se podría celebrar, una decoración "aesthetic" y dresscode, eso si no podían faltar las croquetas.

El sentido del humor de Manolo con este primer vídeo se volvió viral y a los pocos días actualizó su cuenta de Instagram dando las gracias por el apoyo que le estaba llegando para montarle la fiesta de jubilación a su amigo Pepito.

Manolo cuenta que son amigos desde el año 62, por aquella época Pepito tenía un puesto de verduras y asegura Manolo que siempre le guardaba sus mejores tomates, quedaban los jueves para jugar al Truc, un juego parecido al Mus, pero que se juega en zonas como Valencia y Baleares. A Pepito le gustaban cantantes como Placido Domingo o Sara Montiel y es muy malo contando chistes, recuerda con cariño Manolo.

A lo largo de estos 30 días ha estado preguntando sus ya más de 30.000 seguidores sobre ideas para la fiesta, desde la vestimenta, la decoración, los juegos o el lugar de la celebración. Todo esto mientras también subía vídeos de otros trends virales que se han dado durante este mes.

La fiesta que estaba montando Manolo comenzó a crecer en popularidad, consiguió hablar con el alcalde de su localidad, para hacerla en Mercat del Prado de Gandía donde años atrás había trabajado Pepito y que ahora estaba cerrado. Pero además, como tanta gente quería acudir, finalmente aceptaron que acudiera todo el que quisiera hasta que se llenara, eso sí previamente había que inscribirse. Manolo recibió mucha ayuda externa para montar una superfiesta que Pepito jamás podrá olvidar.

El pasado día 3 de diciembre se celebró la gran fiesta para la jubilación de Pepito y la palabra épico se queda corto. Pepito llegó con los ojos vendados en un 600 junto a Manolo escoltado por la policía. En medio de la calle antes de entrar al lugar, Manolo le quitó la venda y Pepito no daba crédito a l que estaba viendo, muchísima gente había acudido a su fiesta de jubilación, no pudo evitar emocionarse. El Mercat del Prado estaba lleno y ni el cantante King África se quiso perder la fiesta, ya que acudió y cantó la canción de Salta sin parar, con trozos de la letra personalizada para Pepito.

Desde luego la fiesta fue todo un éxito, Pepito ha entrado en la jubilación por la puerta grande y a todos nos gustaría tener un amigo como Manolo.