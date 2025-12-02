Internet cumple 40 años en España

El 2 de diciembre de 1985 un equipo de científicos e ingenieros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid establecieron la primera conexión a internet en España; cuarenta años después, la red se ha convertido en la columna vertebral de la sociedad y ha redefinido los hábitos y transformado la forma de comunicarse, trabajar, consumir o relacionarse.

Limitada en sus inicios a círculos universitarios y científicos, para el intercambio de correos muy rudimentarios y a servicios muy básicos para la transferencia de archivos, la red ha crecido hasta situar a España como uno de los países más y mejor conectados del mundo y ha dejado de ser una herramienta para convertirse en una infraestructura crítica que sostiene la economía y la sociedad.

Y tras 40 años, internet afronta un nuevo salto cualitativo de la mano de la inteligencia artificial, que está transformando la red, optimizando el tráfico de datos, prediciendo fallos, personalizando búsquedas, multiplicando el número de 'asistentes' virtuales, detectando ciberataques en tiempo real o ayudando a la realización de múltiples tareas; y aguarda además la plena irrupción de la computación cuántica, que puede elevar a niveles hasta ahora desconocidos la seguridad, las comunicaciones o las capacidades de cálculo.

Pero mirando a los orígenes, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones recuerda el 40 aniversario del hito que supuso el envío de un correo electrónico de prueba cuya trascendencia histórica desconocían sus propios protagonistas, una fecha señalada como el bautismo de la red de redes en España y que comenzó a conectar a la comunidad académica española con plataformas de investigación y universitarias europeas en vísperas del ingreso en la Comunidad Económica Europea.

El evento que se celebra en la Universidad Politécnica de Madrid reúne a algunos de los pioneros que participaron en aquella conexión, entre ellos el catedrático y profesor emérito Juan Quemada; de la RedIris que empezó a conectar universidades, centros de investigación y organismos públicos; de Infovía (Telefónica) -precursora del acceso comercial a la red-; e incluso (por videoconferencia) a Vinton Cerf y Robert Kahn, creadores del protocolo 'TCP/IP', la tecnología fundamental para la transmisión de datos por internet y considerados los 'padres' de la red.

Conexión a internet | Jemimus en flickr cc

El teléfono móvil inteligente, la revolución

Tras aquella primera conexión surgieron los primeros proveedores comerciales de internet, comenzaron a popularizarse los 'modem' y surgieron los primeros portales (Terra, Ozú, Yupi o Ya.com), pero la explosión digital, coincidiendo con el salto de siglo, llegó con la llegada del ADSL, con el despegue del comercio electrónico y la aparición de las primeras redes sociales; y la revolución definitiva con la generalización del teléfono móvil inteligente (el smartphone), que ha metido internet en el bolsillo de todos los usuarios y ha transformado la sociedad española en una comunidad hiperconectada.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares españoles, que revela que el 96,3 por ciento de la población (entre 16 y 74 años) utiliza internet; que más de la mitad (el 60 por ciento) ha realizado compras durante los últimos tres meses; que el 38 por ciento utiliza ya herramientas de inteligencia artificial; y que el 66,5 por ciento tiene habilidades digitales básicas e incluso avanzadas.

Prácticamente todos (el 97,4 por ciento) los hogares están ya conectados a internet por banda ancha, para realizar sobre todo tareas relacionadas con la comunicación, la información, banca o actividades relacionadas con la educación, y en menor medida con la venta de bienes o servicios, la participación política y social o la búsqueda de empleo, según los datos de la misma encuesta.

La red de redes se ha generalizado para interactuar y relacionarse con las administraciones públicas o para teletrabajar, para el entretenimiento y el ocio, con la expansión de las plataformas que ofrecen servicios de televisión o música en línea; o para relacionarse, con la expansión de los servicios y de las aplicaciones de mensajería instantánea.

Así ha pasado España durante las últimas cuatro décadas de las primeras conexiones experimentales y rudimentarias que se realizaron en centros académicos a consolidarse como una sociedad hiperconectada en la que internet es el sistema nervioso que atraviesa y sostiene la vida económica, cultural y social del país, un sistema que ha transformado la manera de trabajar, de aprender, de consumir o de relacionarse y que ha redefinido los hábitos de los usuarios, que son prácticamente todos los ciudadanos.