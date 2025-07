El curioso choque cultural de una joven venezolana con respecto a las personas mayores en España

España podrá tener cosas buenas y malas, pero destacamos en que generalmente se un país con una buena calidad de vida. Muestra de ello es que somos uno de los países más longevos del mundo, una tendencia que va a más ya que en los próximos años, la población mayor seguirá aumentando, por ello se apuesta todavía más por mantener una calidad de vida en esa longevidad, es decir, mantener un envejecimiento saludable.

Las personas mayores que gozan de buena salud en nuestro país destacan por ser generalmente sociales, se les ve por las calles, pasean, interactúan con familia y amigos y hacen planes. Este ritmo de vida suele llamar la atención a veces a personas extranjeras que no ven este estilo de vida en sus países de origen.

Uno de estos choques culturales más recientes lo contaba a través de la red social de TikTok una joven venezolana llamada Fabiola Brito. La joven lleva ya varios años afincada en Valencia España y en algunos de sus vídeos subidos a la red social comenta algunos de los choques culturales que más le han llamado la atención. Entre las curiosidades destaca una sobre la gente mayor que vive en España y es su elegancia a la hora de vestir.

"Otra cosa que me marcó muchísimo es la gente mayor supermegarreglada con una elegancia, que no la de Francia, la elegancia de España, me quedé loca cuando los ví" Destaca.

"Yo decía esta persona es super mayor, pero ahí con su bastoncito, su carrito pero bien vestidos, me encanta, me fascina" sentenciaba.