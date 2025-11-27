Vivir con Alzheimer: Un joven comparte en redes sociales como es vivir día a día con su madre quien sufre esta enfermedad

Luis Lozano es un influencer que desde hace unos meses retrata a través de las redes sociales cómo es vivir el día a día con un enfermo de Alzheimer. Luis lo está viviendo de primera mano a través de su madre.

Aunque casi todos sus vídeos muestran esta dura realidad, en su última publicación ha compartido cómo es de complicado un hecho tan cotidiano como es volver a casa tras estar fuera unas horas, como por ejemplo en el gimnasio. Su madre fue diagnosticada con la enfermedad hace un año y ya está empezando a olvidar a seres muy queridos, como su propio marido.

Acompañamos en este vídeo a Luis en su vuelta a casa y ya se percibe cierta tensión incluso antes de abrir la puerta, tras recibir la llamada de su padre pidiéndole que volviera ya que su madre estaba sufriendo una especie de crisis.

Conforme entra en casa ya se escucha a su madre en tono enfadado decir: "¡No lo soporto!" a lo que Luis le pregunta qué ocurre. Ella comienza a decir que está harta de la "hermana" de Luis, aunque él aclara que es hijo único. Además su madre sigue insultando al "señor" del salón que tiene hijos, nietos y viene todos los días a comer aquí. El hombre al que se refiere es su marido y el padre de Luis.

En el vídeo se puede contemplar como se pone un poco agresiva, aunque Luis sigue manteniendo la calma. Más tarde su madre, le intenta explicar que es lo que ocurre y por qué está tan alterada. Luis explica que ella no reconoce a su marido y se piensa que es un extraño que se aprovecha de ella.

Aunque tiene algún momento de confusión a Luis todavía le reconoce, "Tu eres mi niño". Tras un abrazo cariñoso vuelve el buen humor. Sin embargo, se puede apreciar muy claramente lo dura y difícil que puede ser esta enfermedad.