Universitario a los 65 años

Miguel Ángel se jubiló y decidió retomar sus estudios como un veinteañero más. A los 65 años ha vuelto a la universidad. Se jubiló en el mes de agosto y en septiembre ya era un alumno universitario más del Grado de Historia de la Universidad de Extremadura.

"Al principio venía no nervioso, sino con un poco de miedo" destaca Miguel Ángel para laSexta Noticias. Su gran preocupación era si se adaptaría a la universidad, si conseguiría entender los contenidos. Tenía la espinita clavada y su objetivo principal era tener el título universitario.

"Un alumno que tiene una edad que no requiere formarse para conseguir un trabajo, nos parece siempre un elemento añadido" destaca el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, José Luis Oncins.

"Ya hay que tener ganas para ponerse a estudiar a los 65" señala uno de sus jóvenes compañeros. Unas ganas que Miguel Ángel tiene de sobra tal y como demuestran sus notas. "Es mucha ilusión ya que sino no lo haría" confiesa.