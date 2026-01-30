La bonita sorpresa de una nieta a su bisabuelo por su 102 cumpleaños

Noa Cruz es una creadora de contenidos cordobesa que para el 102 cumpleaños de su bisabuelo Francisco decidió junto a su familia hacerle un regalo muy especial.

Cruz cuenta que su abuelo al cumplir los 102 años se ha convertido en la persona con más edad de su pueblo, Villanueva del Rey en Córdoba. Y que desde siempre le han fascinado los aviones aunque nunca se ha llegado a montar en uno, ni siquiera ha podido verlos de cerca.

Para celebrar su cumpleaños Noa y su abuela sacaron a Francisco de casa con la promesa de ir a tomar unas copas, algo que pronto descubrió que no iba a ser así cuando llegaron al aeropuerto de Córdoba y vieron a toda la familia.

La propia directora del aeropuerto se acercó a saludarle y pronto entraron a una pista para ver una avioneta pequeña, para que el bisabuelo de Noa pudiera verla de cerca, incluso la propia piloto de la aeronave le estuvo explicando los entresijos de su funcionamiento.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que los bomberos fueron también, flanquearon el avión y lanzaron chorros creando una bonita imagen para el recuerdo. Noa señala que todo ha sido gracias al ayuntamiento de su pueblo Villanueva del Rey quién ha organizado esta sorpresa tan especial y quién además le ha otorgado una placa conmemorativa por su cumpleaños.

Noa agradece a todos los que pusieron en marcha esta bonita sorpresa ya que su bisabuelo pudo cumplir su sueño a los 102 años.