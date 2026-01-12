¿El secreto de la eterna juventud? Gurú del fitness a los 71 años

Sun Minghui es un ejemplo más de que la edad es solo un número, con 71 años, hace tan solo cuatro se adentró en el mundo del fitness y se ha convertido en todo un referente. Ha revolucionado las redes sociales al compartir con sus seguidores su rutina de entrenamiento.

"Mantenerse sano se logra con esfuerzo, al compartir los vídeos mi intención es mostrar mis ejercicios para que todos puedan ver como realizarlos correctamente" destaca Minghui para Antena 3 Noticias.

Al parecer todo empezó por la inquietud de Minghui sobre si las personas con mayor edad también podían seguir desarrollando sus músculos, lo que la llevó a practicar deporte de fuerza y no solo de movilidad.

"En Press Banca empecé con 5 kilos, si me resultaba fácil añadía otros dos y medio y luego otros diez, suelo llegar a un máximo de 12 kilos y medio en cada lado y hago cuatro o cinco series" señalaba la deportista.

Su dedicación en el gimnasio hizo que pronto las competiciones de culturismo contactaran con ella y comenzaran a invitarla, el pasado junio se convirtió en la participante de mayor edad en el concurso Wuhan y sus abdominales bien definidos le valieron un tercer puesto en la categoría de principiantes. Este pasado noviembre volvió a presentarse a otro campeonato de culturismo.

"Es un honor estar en el escenario con tantos competidores jóvenes, me da confianza y espero inspirar a más personas" finalizaba.

También trabaja como instructora de fitness para otras personas mayores en el centro donde entrena habitualmente.