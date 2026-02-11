Claudia Riegler, con 52 años, es la mujer de mayor edad en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

Claudia Riegler, alcanzó, de forma sobresaliente, con 52 años, la ronda de octavos de final en la prueba de gigante paralelo de snowboard; en la que cayó el pasado domingo ante una de las más grandes de la historia, la checa Ester Ledecka, derrotada en cuartos por Payer, medallista de plata.

Aunque el sueño olímpico no ha podido ser, Riegler desde este domingo se ha convertido en la más veterana en competir en una prueba de ese deporte en unos Juegos. Veinte años atrás ya tuvo que enfrentarse al edadismo en el deporte cuando fue expulsada de su equipo a los 30 años por "ser demasiado mayor" para seguir compitiendo. Algo que nunca la frenó y como ha seguido demostrando a lo largo de su carrera, la edad es algo que nunca la ha definido a la hora de competir.

De hecho en declaraciones recientes a medios de comunicación sobre su veteranía reconocía que nunca pensaba en la edad. "Ni siquiera se cuantos años tienen las chicas".

Riegler, que en España capturó, en los Mundiales de La Molina (Girona) de 2011 una plata, en el gigante paralelo; y un bronce, en el eslalon paralelo; ha disputado sus quintos Juegos Olímpicos, en los que debutó hace 24 años: en la cita de Salt Lake City (Utah, Estados Unidos).

La campeona salzburguesa, que cumplirá 53 en julio, que, al ganar la prueba disputada en Bad Gastein, en su país, en 2019, se convirtió, a los 45 años, en la ganadora de mayor edad de toda la historia de la Copa del Mundo de snowboard.