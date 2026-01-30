María Luisa practica el pole fitness a los 88 años: "Quiero decirle a todas las mujeres que hagan ejercicio"

El pole fitness es una disciplina de ejercicio muy exigente, a diferencia del conocido pole dance, se caracteriza por los ejercicios que hay que realizar con fuerza y elasticidad a través de las acrobacias y giros, pero sin que destaque tanto la parte del baile.

A pesar de su exigencia, el límite para practicarlo es el que se imponga y una muestra de ello es Maria Luisa Solórzano Arroyo, una mexicana, madre de diez hijos, abuela de catorce nietos y nueve bisnietos y que a sus 88 años fascina su habilidad para practicar el pole fitness.

Tal y cómo ella misma explicaba en un post del estudio donde practica asegura sentirse "la mujer más feliz del mundo", lleva practicando esta disciplina desde hace 10 años por lo que empezó con 77 y asegura que aunque "como todo nos cuesta un poquito de trabajo pero no me rindo".

Se define como una persona muy independiente, y que ver a personas mayores que son cuidadas por familiares "se oxidan". Señalando la importancia del ejercicio para estar sanos. Asegura que a sus 88 años es muy vanidosa, le gusta marcar músculo y no siente vergüenza: "No hay edad para ninguna actividad de ejercicio" y finaliza el vídeo mandando un mensaje a todas las mujeres: "Hagan ejercicio, que no nacimos nada más para estar en la casa, atendiendo al marido, atendiendo a los hijos y debemos catalogarnos nosotras que valemos como mujeres"