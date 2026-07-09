Los seguros de viaje también discriminan por edad, mayores de 70 años denuncian exclusiones y sobrecostes

Algunos viajeros mayores aseguran que no han podido contratar seguros anuales por superar los 70 años y que únicamente les ofrecen pólizas para viajes concretos, además de excluir determinados gastos médicos. Otros han descubierto al revisar las condiciones de sus seguros que las indemnizaciones por accidente con resultado de muerte o invalidez no contemplaban a personas mayores de esa edad.

Asociaciones de mayores denuncian edadismo

El análisis de diferentes seguros de viaje refleja que algunas compañías establecen exclusiones específicas para los mayores de 70 años, especialmente en las indemnizaciones por accidente, mientras que otras fijan límites de edad para contratar sus productos, generalmente en torno a los 80 años. Además, existen aseguradoras que no imponen restricciones por edad, pero sí aplican importantes diferencias de precio. Según el análisis realizado, una misma póliza puede llegar a encarecerse un 65 % cuando el asegurado tiene 68 años o más. Las organizaciones que representan a las personas mayores consideran que estas limitaciones constituyen un ejemplo más de discriminación por edad.

Desde la Fundación Más Sénior califican esta situación como una realidad "silenciosa pero persistente", mientras que la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) cuestiona la lógica de excluir determinadas coberturas por la edad cuando se trata de accidentes o repatriaciones. Algunos usuarios también ponen en duda estas restricciones, al considerar que un accidente de transporte o determinadas incidencias durante un viaje afectan por igual a cualquier persona, independientemente de su edad. Desde el ámbito asegurador explican que el motivo de estas limitaciones no es que las personas mayores sufran más accidentes, sino que las consecuencias suelen ser más graves, lo que incrementa el riesgo económico para las compañías. Según representantes del sector, las aseguradoras que eliminan los límites de edad suelen compensarlo con primas más elevadas, mientras que aquellas que establecen restricciones pueden ofrecer precios más ajustados.

Atención a la letra pequeña

Otro de los aspectos que preocupa a los expertos es la comercialización de seguros a través de agencias de viajes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que muchas de las pólizas ofrecidas durante la compra de vuelos o paquetes vacacionales presentan coberturas sanitarias insuficientes, especialmente para viajes fuera de la Unión Europea. En la misma línea, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones recuerda que una parte importante de las reclamaciones proviene precisamente de estos seguros comercializados por agencias, donde en ocasiones los clientes reciben únicamente un resumen de las condiciones y desconocen el contenido completo de la póliza.

Un caso reciente de un viajero español fallecido durante un viaje a Vietnam volvió a poner el foco sobre la importancia de revisar detenidamente las coberturas contratadas antes de viajar. Pese a disponer de dos seguros de viaje, ambos agotaron el límite económico de asistencia médica y no contemplaban la repatriación. Tras permanecer dos meses ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Vietnam, falleció sin poder regresar a España. Los expertos coinciden en que la mejor protección pasa por analizar detenidamente las condiciones de la póliza antes de contratarla. Recomiendan comprobar las coberturas médicas, los límites de indemnización, las posibles exclusiones por edad o enfermedades preexistentes, así como las condiciones de cancelación, asistencia y repatriación. También aconsejan declarar cualquier patología previa y verificar si el seguro cubre actividades específicas como deportes de riesgo o cruceros, evitando así quedarse sin protección ante cualquier imprevisto durante el viaje.