Santoral del 9 de junio: ¿Por qué se celebra San Efrén de Siria?

El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.

Este 9 de junio se celebra la onomástica de San Efrén fue un intelectual, poeta, cantante, hombre de acción y de caridad. Difícilmente cualidades tan diferentes conviven en una misma persona. Santo y Doctor de la Iglesia, Efrén elige el cristianismo contra la voluntad de su padre y se convierte en un distinguido promulgador de la fe. Es el único de los Padres sirios a quien se honra como Doctor de la Iglesia Universal, desde 1920. En Siria, tanto los católicos como los separados de la Iglesia lo llaman "Arpa del Espíritu Santo" y todos han enriquecido sus liturgias respectivas con sus homilías y sus himnos.

Santos que se celebran el 9 de junio: